Gas aus Italien: Werden jetzt neue Lizenzen vergeben?

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ADX Energy möchte seine Aktivitäten im Sizilienkanal ausbauen. Das Unternehmen hat in Italien zwei neue Gebiete beantragt, in denen künftig nach Erdgas gesucht werden könnte. Die Flächen liegen direkt neben einem Gebiet, in dem ADX bereits aktiv ist.
ADX Energy möchte seine Aktivitäten im Sizilienkanal ausbauen. Das Unternehmen hat in Italien zwei neue Gebiete beantragt, in denen künftig nach Erdgas gesucht werden könnte. Die Flächen liegen direkt neben einem Gebiet, in dem ADX bereits aktiv ist.
Zwei neue Gebiete vor der Küste Siziliens
Die beiden beantragten Flächen tragen die Bezeichnungen d 368 C.R.-AU und d 369 C.R.-AU. Zusammen sind sie rund 787 Quadratkilometer groß. ADX hält über seine italienische Tochtergesellschaft Audax Energy das angrenzende Explorationsgebiet CR 150.AU. Mit den neuen Anträgen könnte das Unternehmen sein Suchgebiet im Sizilienkanal deutlich erweitern. Der Grund dafür: ADX geht davon aus, dass sich in dieser Region weitere Erdgasvorkommen befinden könnten.
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