EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BOS GmbH & Co. KG
/ Herkunftsstaat
Die BOS GmbH & Co. KG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BOS GmbH & Co. KG
|Ernst-Heinkel-Straße 2
|73760 Ostfildern
|Deutschland
|Internet:
|www.bos.de
|LEI Code:
|529900XO8NUCKQJFB816
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2385630 19.08.2026 CET/CEST
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