Frankfurt/Main - Am Mittwoch hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 26.091 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Dax schwankte im Laufe des Tages um den Schlussstand vom Dienstag.



Bis kurz vor Ende des Handelstags standen die Papiere von Volkswagen, SAP und BASF an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Rheinmetall und Infineon.



Die derzeit sehr hohen Renditen auf 30-jährige US-Anleihen erhöhen derzeit den Druck auf Aktien von Konzernen, die zuletzt stark von der Hoffnung auf positive Effekte "Künstlicher Intelligenz" profitiert haben. Dazu gehören insbesondere Halbleiterkonzerne wie Infineon.



Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im September kostete 63 Euro und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 11 bis 13 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis stieg hingegen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 92,14 US-Dollar, das waren 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1660 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8576 Euro zu haben.





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