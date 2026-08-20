Die geopolitische Lage sorgt derzeit für neue Unsicherheit. In der Ukraine verschärft sich der Drohnenkrieg, während Russland und die Ukraine ihre Angriffe weiter intensivieren. Gleichzeitig bleibt der Konflikt zwischen den USA und Iran ungelöst. Die Straße von Hormus ist nach iranischer Darstellung weiterhin geschlossen, während Trump anderes erklärt. Für die Märkte ist das alles aber brandgefährlich: Der Ölpreis klettert weiter, weil die Unsicherheit über die Energieversorgung und den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zunimmt. Während diese geopolitischen Risiken, die Energiepreise und Trumps unberechenbare Aussagen die großen Aktienindizes teils nach oben, teils aber auch nach unten "durchschütteln", entstehen zugleich Chancen für Unternehmen, die von Energieversorgung, Infrastruktur und technologischer Transformation profitieren. Wir beleuchten mit Plug Power, der Allianz und Zefiro Methane 3 Unternehmen unter dem Aspekt, wer kann vom geopolitischen Ausnahmezustand, dem steigenden Energiebedarf und der neuen industriellen Realität profitieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
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