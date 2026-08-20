Es war ein wahres Kursfeuerwerk, das die Aktie von Moderna am Mittwoch hingelegt hat. Am Ende stand ein Tagesplus von 177 Prozent auf 174,38 Dollar zu Buche. Auslöser war der Erfolg von Moderna und dem Partner Merck & Co in einer klinischen Studie im Spätstadium zu einer mRNA-basierten Krebstherapie. Profitiert hat von der Entwicklung auch der deutsche mRNA-Spezialist BioNTech. Rund 22 Prozent konnte die Aktie der Mainzer am Mittwoch zulegen. Doch was bedeutet der Erfolg von Moderna genau für BioNTech? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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