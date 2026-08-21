Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Der Ersatz fossiler Energieträger und damit die Verringerung von Treibhausgasen sollen die negativen Auswirkungen des Klimawandels eindämmen. Vorangetrieben wird die Dekarbonisierung durch internationale Klimaziele wie das Pariser Abkommen, gesetzliche Vorgaben der EU, nationale Regierungen sowie durch wachsenden Handlungsdruck aus Wirtschaft, Kapitalmärkten und Gesellschaft. Neben den bekannten Vertretern wie Siemens Energy und 2G Energy, die für die flexible dezentrale Energieerzeugung sowie den Umbau der globalen Stromnetze stehen, sticht Zefiro Methane als Hidden Champion der energetischen Altlastensanierung in einem Milliardenmarkt hervor. Die Analysten von GBC erkennen bei den Kanadiern ein Aufwärtspotenzial von über 200 %.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,DE000ENER6Y0,DE000A0HL8N9Den vollständigen Artikel lesen ...
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