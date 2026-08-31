Mehr als 1.000 %. Das ist die Performance der Aktie von Siemens Energy seit Anfang 2024. Für die sagenhafte Entwicklung sorgte der KI-Boom mit seinem Energiehunger. Doch inzwischen ist das Unternehmen alles andere als günstig. Wir stellen drei Aktien vor, die vor einem starken Wachstum in den USA stehen. 2G Energy will ebenfalls vom KI-Boom profitieren. Der Auftragseingang explodiert. Analysten sehen bei der Aktie Kurspotenzial. Mehr als 200 % Kurspotenzial sehen Experten beim Wertpapier von Zefiro Methane. "Die Vereinigten Staaten sind übersät mit Millionen Bohrlöchern, die einfach dort liegen und undicht sind", erklärte die CEO im Interview. Das Unternehmen ist auf die Schließung der Bohrlöcher spezialisiert und will Marktführer werden. Die US-Regierung hat 4,7 Mrd. USD bereitgestellt. Und dies reicht wohl bei weitem nicht aus. Dank des starken Wachstums in den USA könnte tonies bald mehr als eine Milliarde pro Jahr umsetzen. Analysten bewerten die jüngsten Sorgen um die Profitabilität als überzogen und raten zum Kauf.

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