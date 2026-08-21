Vom gefeierten Highflyer zum vergessenen Micro Cap - die Aktie von A.H.T. Syngas ist tief gefallen. Neue Projekte, eine wachsende Pipeline und der Fokus auf skalierbare Energielösungen sorgen aber für frische Fantasie. Gelingt der operative Neustart, hat die Aktie das Zeug zum Vervielfacher. Auch die Aktie von Tonies verspricht noch Kurspotenzial. Der Hersteller der beliebten Audiowürfel für Kinder liefert weiterhin starkes Wachstum und legte jüngst gute Zahlen vor. Auch der Getriebehersteller und Rüstungskonzern RENK überzeugt operativ. Das Unternehmen sitzt auf einem Rekordauftragsbestand und gilt sogar als möglicher Übernahmekandidat. Drei Aktien mit völlig unterschiedlichen Risikoprofilen - aber jeweils klaren Kurstreibern. Wir stellen das Trio im Aktiencheck näher vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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