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WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK
Xetra
20.08.26 | 17:35
47,960 Euro
-3,77 % -1,880
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
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Deutschland Mid Cap 50
Europa 600
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RENK GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RENK GROUP AG 5-Tage-Chart
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48,00548,22020.08.
48,02548,27020.08.
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5-Tage-Chart
AHT SYNGAS
AHT SYNGAS TECHNOLOGY NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AHT SYNGAS TECHNOLOGY NV2,260+22,83 %
RENK GROUP AG47,960-3,77 %
TONIES SE11,640-5,37 %
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