Die Aktie von BioNTech hat am Mittwoch im Zuge des Erfolgs von Moderna und Merck & Co ebenfalls einen kräftigen Kurssprung von mehr als 20 Prozent hingelegt. Am Donnerstag kam es zu ersten Gewinnmitnahmen. Die Mainzer selbst haben nun ihrerseits neue Daten angekündigt.BioNTech will auf der World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2026 in Seoul neue klinische Ergebnisse aus seiner Lungenkrebs-Pipeline präsentieren. Die vom 12. bis 15. September stattfindende Tagung der International Association for ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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