Rekordgewinne und trotzdem zweistellige Kursverluste: An der Börse zählt nicht nur das Ergebnis, sondern nur der Blick nach vorn in die Zukunft. Genau hier entstehen die spannendsten Chancen. Ein zyklischer Infrastrukturwert mit abkühlender Dynamik, ein Biotech-Titel nach einem medizinischen Paukenschlag und ein Rohstoff-Player, der vom Goldpreis und Projektfortschritt lebt. Wer verstehen will, ob hinter den Bewegungen Übertreibung oder neue Fakten stecken, findet in den Zahlen und Ausblicken die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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