Myriad vor 100% Copper Mountain: Gericht gibt grünes Licht für wegweisenden Uran-Deal

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Einer der wichtigsten Meilensteine in der bisherigen Geschichte von Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser!

Der Supreme Court of British Columbia hat die endgültige Genehmigung für die Übernahme von Rush Rare Metals durch Myriad erteilt.

Die Rush-Aktionäre hatten der Transaktion bereits auf ihrer außerordentlichen Hauptversammlung am 17. August 2026 zugestimmt.

Jetzt hat auch das Gericht grünes Licht gegeben.

Vorbehaltlich der verbleibenden üblichen Closing-Bedingungen, einschließlich der endgültigen Zustimmung der Canadian Securities Exchange, soll die Transaktion voraussichtlich um den 21. August 2026 abgeschlossen werden.

Warum ist das so wichtig?

Weil Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) damit nur noch wenige Tage davon entfernt ist, die verbleibenden 25% von Copper Mountain unter sein Unternehmensdach zu bringen.

Aus 75% werden 100%.

Und damit könnte das wichtigste Kapitel der Copper-Mountain-Story überhaupt erst beginnen.

Ein Unternehmen. Ein Uran-Distrikt. 100% Kontrolle.

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) besitzt bereits 75% von Copper Mountain.

Rush hält die verbleibenden 25%.

Nach Abschluss der Transaktion wird Rush zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Myriad.

Damit wird die Eigentümerstruktur entscheidend vereinfacht.

Keine aufgeteilte Kontrolle mehr.

Kein zweites börsennotiertes Unternehmen, das ein Viertel des Projekts hält.

Stattdessen konzentriert sich die gesamte Copper-Mountain-Story auf ein Unternehmen:

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q).

Und unserer Ansicht nach ist das wesentlich bedeutender, als die aktuelle Meldung auf den ersten Blick vermuten lässt.

Denn Myriad konsolidiert Copper Mountain genau zu dem Zeitpunkt, an dem moderne Exploration beginnt zu untersuchen, welches Potenzial tatsächlich in diesem historischen amerikanischen Uran-Distrikt steckt.

Copper Mountain ist kein gewöhnliches Junior-Explorationsprojekt

Um zu verstehen, warum 100% Eigentum so wichtig sein könnten, muss man die Geschichte von Copper Mountain kennen.

Das ist kein Grassroots-Uranprojekt, bei dem vor wenigen Jahren erstmals eine interessante Anomalie entdeckt wurde.

Hinter Copper Mountain liegen Jahrzehnte an Uranexploration und Entwicklungsarbeit.

Union Pacific führte in den 1970er-Jahren umfangreiche Arbeiten durch.

Rund 2.000 historische Bohrungen wurden niedergebracht.

Fortgeschrittene Minenplanungen wurden durchgeführt.

Die historische Arrowhead Mine produzierte rund 500.000 Pfund U3O8.

Und Union Pacific soll umgerechnet auf heutige Werte etwa 125 Millionen CAD (2026-Dollar) in Exploration und Entwicklung investiert haben.

Doch dann brach der Uranmarkt um 1980 zusammen.

Copper Mountain verschwand nicht, weil das Uran verschwunden war.

Der Markt verschwand.

Heute könnte das Umfeld kaum unterschiedlicher sein.

Bis zu 655 Millionen Pfund: Der gewaltige historische Call auf Copper Mountain

Und hier kommt eine Zahl ins Spiel, die das mögliche Ausmaß des Distrikts verdeutlicht:

Bis zu 655 Millionen Pfund Uran.

Eine historische Bewertung von Bendix aus dem Jahr 1982 schätzte das potenzielle Uran-Endowment des gesamten Copper-Mountain-Distrikts auf bis zu 655 Millionen Pfund.

Das ist ausdrücklich keine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve gemäß NI 43-101. Die historische Schätzung muss durch moderne Exploration und Bohrungen verifiziert werden und sollte nicht als aktuelle Ressourcenschätzung verstanden werden.

Aber als Hinweis darauf, welches Größenpotenzial die historischen Arbeiten für diesen Distrikt gesehen haben?

655 Millionen Pfund sind gewaltig.

Genau darin liegt möglicherweise einer der spannendsten spekulativen Hebel der gesamten Myriad-Story.

Myriad muss nicht beweisen, dass tatsächlich 655 Millionen Pfund vorhanden sind, damit Copper Mountain bedeutend werden kann.

Selbst wenn moderne Exploration nur einen Bruchteil dieses historischen Endowment-Potenzials in eine belastbare moderne Ressource überführen könnte, wäre die Größenordnung erheblich.

Und sollte Copper Mountain langfristig tatsächlich in die Nähe des enormen Potenzials gelangen, das die historischen Arbeiten angedeutet haben, könnte das Projekt möglicherweise zu einem der größten Uranprojekte der Vereinigten Staaten heranwachsen.

Das ist der massive Call auf Uran, den Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) jetzt nahezu vollständig unter einem Dach konsolidiert.

Amerika will sein Uran zurück

Die Vereinigten Staaten erleben eine Renaissance der Kernenergie.

AI-Rechenzentren benötigen gigantische Mengen zuverlässiger Elektrizität.

SMRs werden vorangetrieben.

Washington behandelt Uran zunehmend als strategischen Rohstoff.

Und die USA wollen ihre Abhängigkeit von ausländischen Nuklear-Lieferketten reduzieren.

Mitten in diesem Umfeld liegt Copper Mountain:

Wyoming. USA.

Einer der wichtigsten Uranstaaten des Landes.

Genau deshalb könnte die vollständige Kontrolle dieses Distrikts für Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) so entscheidend werden.

Sollten moderne Bohrungen zeigen, dass Copper Mountain tatsächlich die Größenordnung besitzt, die jahrzehntelange historische Arbeiten vermuten lassen, könnte Myriad plötzlich eine völlig andere strategische Bedeutung innerhalb des amerikanischen Uranmarktes erhalten.

Der Deal kommt genau zum richtigen Zeitpunkt

Und hier wird das Setup besonders interessant.

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) konsolidiert Copper Mountain nicht isoliert.

Es geschieht parallel zu einer ganzen Reihe bedeutender Entwicklungen.

Das Unternehmen hat:

Red Basin für 2,5 Millionen US-Dollar in bar verkauft

verkauft einen 10%-Free-Carried-Interest behalten

behalten einen mehr als 6-fachen Cash-on-Cash-Return erzielt

eine strategische Allianz mit Subatomic aufgebaut

dadurch eine Verbindung zu einem Unternehmen geschaffen, dessen Muttergesellschaft von 8VC und Overmatch Ventures unterstützt wird

unterstützt wird Vorbereitungen für ein mögliches NASDAQ- oder NYSE-Listing vorangetrieben

vorangetrieben und die nächste große Explorationsphase bei Copper Mountain vorbereitet

Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung innerhalb relativ kurzer Zeit.

Von 75% auf 100% - vor der nächsten Wertschöpfungsphase

Das Timing der Rush-Übernahme ist entscheidend.

Wenn Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) weitere Entdeckungen macht, historische Zonen bestätigt oder letztlich eine moderne Mineralressource definiert, würde dieser Wert künftig innerhalb einer einheitlichen Unternehmensstruktur liegen.

Das ist der entscheidende Unterschied.

Myriad wartet nicht erst darauf, zu beweisen, wie groß Copper Mountain werden könnte, und versucht anschließend, die Eigentumsverhältnisse zu bereinigen.

Die Konsolidierung erfolgt jetzt.

Vor der nächsten großen Wertschöpfungsphase.

Strategisch ergibt das Sinn.

Der Markt hat Myriad entdeckt - aber hat er Copper Mountain bereits entdeckt?

Wir verfolgen Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) bereits seit lange vor dem jüngsten Anstieg des Marktinteresses.

Die Aktie hat bereits eine erhebliche Neubewertung erlebt.

Doch was bisher passiert ist, ist nicht mehr die wichtigste Frage.

Die entscheidende Frage lautet:

Was passiert, wenn Copper Mountain liefert?

Genau hier entsteht der Hebel eines Junior-Explorers.

Cameco ist bereits ein globaler Uran-Gigant.

NexGen besitzt bereits eine Milliardenbewertung.

UEC und Denison sind längst institutionell etablierte Uran-Namen.

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) befindet sich dagegen noch in einer völlig anderen Phase.

Myriad ist der Up-and-Comer.

Der Markt versucht noch herauszufinden, was Copper Mountain letztlich werden könnte.

Und genau darin liegen sowohl das erhebliche Explorationsrisiko als auch das potenziell enorme Upside.

Ein weiteres wesentliches Transaktionsrisiko ist verschwunden

Übernahmen können scheitern.

Aktionäre können Nein sagen.

Gerichte können Einwände erheben.

Closing-Bedingungen können Probleme verursachen.

Doch zwei der größten Hürden wurden jetzt genommen.

Rush-Aktionäre: JA.

Supreme Court of British Columbia: JA.

Jetzt verbleiben die üblichen abschließenden Bedingungen, einschließlich der finalen Genehmigung durch die CSE.

Der erwartete Abschluss:

Um den 21. August 2026.

Das ist nur noch wenige Tage entfernt.

Was passiert nach dem Closing?

Nach Abschluss der Transaktion wird Rush eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Myriad.

Die Rush-Aktien sollen von der CSE genommen werden.

Myriad wird sämtliche ausstehenden Rush-Aktien im Verhältnis von einer Myriad-Aktie für jeweils 1,85 Rush-Aktien erwerben.

Rush-Aktionäre erhalten im Zusammenhang mit dem Spinout des Boxi-Projekts außerdem eine Rush-Spinco-Aktie für jeweils vier Rush-Aktien.

Für Myriad-Aktionäre ist der zentrale Punkt jedoch viel einfacher:

Copper Mountain wird unter Myriad konsolidiert.

Danach kann sich der Markt auf die Frage konzentrieren, die wirklich zählt:

Wie viel Uran steckt tatsächlich im Boden?

Das große Bild: Silicon Valley, US-Listing und amerikanisches Uran

Investoren sollten die Rush-Transaktion nicht isoliert betrachten.

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) entwickelt sich gleichzeitig an mehreren Fronten.

Das Unternehmen hat eine strategische Beziehung zu Subatomic aufgebaut, dessen Muttergesellschaft von 8VC und Overmatch Ventures unterstützt wird.

8VC ist eng mit dem Technologie-Ökosystem rund um Peter Thiel verbunden.

Gleichzeitig hat Myriad öffentlich bestätigt, dass rechtliche und buchhalterische Arbeiten für eine mögliche Notierung an einer großen amerikanischen Börse vorangetrieben wurden - wobei sowohl NASDAQ als auch NYSE als mögliche Optionen genannt wurden.

Jetzt kommt die nahezu abgeschlossene Konsolidierung von Copper Mountain hinzu.

Setzen wir die Puzzleteile zusammen:

Nahezu 100% Copper Mountain.

Ein historisches Endowment-Potenzial von bis zu 655 Millionen Pfund.

Amerikanisches Uran.

Silicon-Valley-Verbindungen.

Eine gestärkte Treasury.

Neue Exploration und Bohrungen.

Potenzielles US-Uplisting.

Eine US-Regierung, die heimische Uranversorgung priorisiert.

Das ist die Story, die der Markt jetzt bewerten muss.

FAZIT: Jetzt gehört die Bühne Copper Mountain

Die Rush-Übernahme ist seit Monaten bekannt.

Jetzt wird sie Realität.

Aktionäre: GENEHMIGT.

Gericht: GENEHMIGT.

Closing: voraussichtlich um den 21. August.

Damit steht Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) unmittelbar vor einem entscheidenden Moment:

der Konsolidierung von 100% eines historischen Uran-Distrikts in Wyoming, dessen potenzielles Endowment in der Bendix-Bewertung von 1982 auf bis zu 655 Millionen Pfund geschätzt wurde.

Diese Zahl ist keine aktuelle NI-43-101-Ressource.

Aber sie ist ein außergewöhnlicher historischer Hinweis auf die mögliche Größenordnung des Systems.

Danach geht es um die Bohrungen.

Um die Geologie.

Um die Größe.

Und darum, ob moderne Exploration bestätigen kann, was jahrzehntelange historische Arbeiten bei Copper Mountain angedeutet haben.

Das ist die eigentliche Spekulation.

Wenn Copper Mountain nicht liefert, bleibt Myriad ein hochriskanter Junior-Explorer.

Wenn Copper Mountain jedoch liefert und auch nur einen bedeutenden Teil seines historischen Endowment-Potenzials bestätigen kann, könnte daraus eines der bedeutendsten Uranprojekte Amerikas entstehen.

Und genau deshalb könnte das Closing der Rush-Übernahme nicht das Ende dieser Story sein.

Es könnte der eigentliche Startschuss für die nächste Phase von Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) sein.

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