Die Stratec-Aktie befindet sich seit dem Hoch während der Corona-Pandemie bei rund 140 € in einem langfristigen Abwärtstrend. Seit Jahresbeginn hat sich der Abwärtstrend jedoch deutlich abgeschwächt und zuletzt sogar in eine Erholung übergegangen. Am Freitag notiert die Aktie aktuell bei 21,60 €. Damit stellt sich die Frage: Beginnt jetzt die Trendwende? Zweites Quartal deutlich verbessert Nach dem verhaltenen Jahresauftakt entwickelte sich das zweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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