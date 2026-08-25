Evotec, Palantir, dynaCERT: 3 Aktien, 3 Geschichten! Welche Aktie performt am besten?

Palantir, Evotec und dynaCERT sind 3 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Der KI-Spezialist aus den USA feiert ein Umsatzplus von 93 % und lässt Shortseller bluten. Der Hamburger Biotech-Konzern Evotec dagegen steckt tief in der Krise, schreibt rote Zahlen und kämpft mit einem Sparkurs um die Wende. Und dann ist da noch dynaCERT, das mit einer patentierten Wasserstofftechnologie den Dieselmotor zwar nicht neu erfinden will, aber revolutionieren könnte. Welche Aktie könnte am besten performen und wo lohnt sich ein genauer Blick? Wo wird Mut belohnt? Wir schauen es uns für Sie genauer an!Den vollständigen Artikel lesen ...
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