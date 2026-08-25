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zukunftsbilanzen.de
25.08.2026 06:46 Uhr
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Evotec, Palantir, dynaCERT: 3 Aktien, 3 Geschichten! Welche Aktie performt am besten?

Palantir, Evotec und dynaCERT sind 3 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Der KI-Spezialist aus den USA feiert ein Umsatzplus von 93 % und lässt Shortseller bluten. Der Hamburger Biotech-Konzern Evotec dagegen steckt tief in der Krise, schreibt rote Zahlen und kämpft mit einem Sparkurs um die Wende. Und dann ist da noch dynaCERT, das mit einer patentierten Wasserstofftechnologie den Dieselmotor zwar nicht neu erfinden will, aber revolutionieren könnte. Welche Aktie könnte am besten performen und wo lohnt sich ein genauer Blick? Wo wird Mut belohnt? Wir schauen es uns für Sie genauer an!

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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