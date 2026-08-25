Zürich - Die TX Group hat im ersten Semester 2026 etwas weniger Umsatz erwirtschaftet, auf bereinigter Basis aber deutlich mehr verdient. Getrieben wurde Ergebnisverbesserung von der positiven Entwicklung der digitalen Plattformen sowie den Fortschritten bei der Transformation der Medienunternehmen. Bei Goldbach musste der Goodwill deutlich nach unten angepasst werden. Nach sechs Monaten steht für die TX Group ein Umsatz von 402,4 Millionen Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab