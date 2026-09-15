Zürich - Bei der TX Group-Tochter Goldbach werden die beiden Sparten Goldbach Audience AG mit der Goldbach Media AG fusioniert. Dadurch dürfte es bis zu 35 Kündigungen oder Änderungskündigungen kommen. Diese Zahl bilde die Obergrenze und könne sich im Verlauf der Zusammenführung noch verringern, hiess in einer Mitteilung vom Dienstag. Die betroffenen Mitarbeitenden würden durch einen freiwilligen Sozialplan unterstützt. Die definitive Ausgestaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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