Bern / Zürich - Die Mobiliar hat ihre Beteiligung am Online-Inserateplattform-Betreiber Swiss Marketplace Group (SMG) deutlich reduziert. Einen grossen Teil der abgestossenen Titel haben im Rahmen dieser Transaktion die TX Group und SMG selbst übernommen. Die Mobiliar habe ihre Beteiligung an SMG auf 11,8 Prozent von 19,3 Prozent gesenkt, teilte der Versicherer am Dienstag mit. Der Verkauf sei im Rahmen der Portfolio- und Risikodiversifizierung erfolgt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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