Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA0898041086 BIGG Digital Assets Inc. 25.08.2026 CA86890A1XXX Surge Digital Inc. 26.08.2026 Tausch 7:1
CA28619A2002 Element79 Gold Corp. 25.08.2026 CA28618F1XXX Element79 Gold Corp. 26.08.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA0898041086 BIGG Digital Assets Inc. 25.08.2026 CA86890A1XXX Surge Digital Inc. 26.08.2026 Tausch 7:1
CA28619A2002 Element79 Gold Corp. 25.08.2026 CA28618F1XXX Element79 Gold Corp. 26.08.2026 Tausch 1:1
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