Ein Durchbruch in der Krebsforschung sorgt für Euphorie an der Börse. Moderna und Merck feiern einen Studienerfolg. Jetzt hoffen Anleger auf die nächste große Biotech-Rallye und neue Milliardenmärkte. Der Biotech-Sektor erlebt einen neuen Schub. Auslöser ist ein Erfolg in einer Phase-3-Studie von Moderna und Merck bei einer personalisierten Krebstherapie. Der Durchbruch hat die Stimmung in der Branche verbessert und neue Fantasie für innovative Therapien und Übernahmen geweckt. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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