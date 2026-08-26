Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Der Ölmarkt dominiert nicht mehr täglich die Schlagzeilen auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen, der Krieg am Persischen Golf rückte zuletzt in den Hintergrund. Nun sind vor allem Zinsen und Schulden in den Mittelpunkt gerückt. Der Konsument in Europa und Nordamerika spürt die Folgen des Konflikts aber immer noch deutlich. Die Preise für Diesel befinden sich auf Rekordniveau, auch wenn der Ölpreis es nicht ist. Alle verfügbaren Raffinerien in Europa arbeiten am Anschlag. Der Ausfall der Kapazitäten in Nahost und in Russland dürfte sich noch lange bemerkbar machen. Bei den Ölaktien herrscht jedenfalls Party-Stimmung. Der S&P 500 Energy Index sowie der Branchen-ETF Energy Select Sector SPDR Fund befinden sich aktuell nahe ihres Rekordniveaus. Wir blicken deshalb auf die Aktien von Chevron, Zefiro Methane und Shell.Den vollständigen Artikel lesen ...
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