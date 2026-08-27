Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. Die amerikanische Energiewende erscheint paradox. Einerseits sind fossile Brennstoffe nach wie vor unverzichtbar, doch der Druck zur Emissionsreduktion wächst rasant. Es entsteht ein neuer Markt für die Sanierung von Altlasten und die Abscheidung von Treibhausgasen. Auch die Erneuerbaren Energien werden massiv ausgebaut. Anleger haben daher eine breit gestreute Auswahl, die von etablierten Förderern bis hin zu spezialisierten Dienstleistern reicht. Wir sehen uns heute drei Unternehmen genauer an, die mit unterschiedlichen Strategien wachsen: Occidental Petroleum, Zefiro Methane und NextEra Energy.
Enthaltene Werte: US6745991058,CA98926D1069,US65339F1012Den vollständigen Artikel lesen ...
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