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zukunftsbilanzen.de
27.08.2026 06:46 Uhr
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Große Trendwenden und gute Renditemöglichkeiten: Die Chancen bei thyssenkrupp, Live Nation Entertainment und Lahontan Gold!

Immer noch toben die zwei Kriege im Iran und der Ukraine und dazu ein wackliger Ölpreis und eine Weltwirtschaft, die trotzdem nicht in die Knie geht. Aber wie lange kann das noch gutgehen? Während Russland mit gezielten Angriffen die ukrainische Wirtschaft hart trifft und Getreide- sowie Stahlexporte über das Schwarze Meer fast zum Erliegen kommen, sorgt im Nahen Osten die monatelange Blockade der Straße von Hormus für Nervosität an den Energiemärkten. Und doch bleibt der IWF in Bezug auf die Weltwirtschaft überraschend gelassen. Der befürchtete Energieschock sei bislang glimpflicher ausgefallen als erwartet, heißt es aus Washington. Der Grund dafür könnte auch der KI-Investitionsboom sein, der als Gegengewicht zur Krise wirkt. Doch IWF-Chefin Georgieva warnt zugleich, dass die Gefahr noch lange nicht vorbei ist. Wie fragil dieses Gleichgewicht ist, und was das für Anleger bedeutet, lesen Sie hier. Ebenso welche 3 Aktien aus den unterschiedlichsten Gründen interessant sein dürften!

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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