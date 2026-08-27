Die globalen Kapitalmärkte werden derzeit von zwei dominierenden Makro-Trends getrieben. Dem regulatorisch gestützten Wiedererwachen des Krypto-Sektors und dem massiven, durch KI-Rechenzentren befeuerten Ausbau erneuerbarer Energien. Diese strukturellen Verschiebungen bieten Investoren enorme Renditechancen. Gleichzeitig erfordern anziehende Zentralbankzinsen und zunehmende Volatilität eine genaue Risikoanalyse. Wir betrachten drei börsennotierte Akteure, die mit lukrativen Lizenzmodellen und hochspekulativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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