Zürich - Das Immobilienunternehmen SF Urban Properties hat im ersten Halbjahr 2026 ein stabiles Ergebnis erzielt. Im Vorjahr hatten hohe Bewertungsgewinne zu einem ausserordentlich kräftigen Gewinnanstieg geführt. Unter dem Strich stand ein leicht tieferer Reingewinn inklusive Neubewertungen von 20,9 Millionen Franken nach 21,6 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Neubewertungen betrugen 15,6 Millionen nach 16,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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