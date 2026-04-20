|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BANCA MEDIOLANUM SPA
|IT0004776628
|-
|0,65 EUR
|BUCHER INDUSTRIES AG
|CH0002432174
|11 CHF
|11,9635 EUR
|COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
|US1941621039
|0,53 USD
|0,4505 EUR
|FERRARI NV
|NL0011585146
|-
|3,615 EUR
|GREAT EASTERN HOLDINGS LIMITED
|SG1I55882803
|0,3 SGD
|0,2008 EUR
|GRIEG SEAFOOD ASA
|NO0010365521
|33,5905 NOK
|3,0446 EUR
|IMMERSION CORPORATION
|US4525211078
|0,075 USD
|0,0637 EUR
|LINDT & SPRUENGLI AG NA
|CH0010570759
|1800 CHF
|1957,66 EUR
|MAIRE SPA
|IT0004931058
|-
|0,585 EUR
|MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO ...
|IT0000062957
|-
|0,63 EUR
|NESTLE SA
|CH0038863350
|3,1 CHF
|3,3715 EUR
|PRYSMIAN SPA
|IT0004176001
|-
|0,9 EUR
|REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HOLDINGS LT ...
|KYG748071019
|0,05 HKD
|0,0054 EUR
|SCB X PCL
|THA790010013
|9,28 THB
|0,2452 EUR
|SCB X PCL NVDR
|THA790010R17
|9,28 THB
|0,2452 EUR
|SF URBAN PROPERTIES AG
|CH0032816131
|1,825 CHF
|1,9848 EUR
|WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND COMPANY ...
|AU000000SOL3
|0,48 AUD
|0,2925 EUR
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