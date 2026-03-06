Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mikron steigert operative Betriebsgewinnmarge auf 10.3%



06.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Geschäftsbericht 2025 Boudry, 6. März 2026, 7.00 Uhr - Die Mikron Holding AG (SIX: MIKN) hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von CHF 381.9 Millionen erzielt, was im Vorjahresvergleich einem Wachstum von 2.1% entspricht. Währungsbereinigt stieg der Nettoumsatz um 4.1%. Das operative Ergebnis belief sich auf CHF 39.5 Millionen (2024: CHF 31.9 Millionen). Die operative Gewinnmarge lag bei 10.3% (2024: 8.5%). 2025 war für Mikron ein Jahr, das die Widerstandsfähigkeit der Gruppe auf die Probe stellte und zugleich die Stärke ihrer strategischen Ausrichtung bestätigte. Insgesamt ging der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr zurück - dies als Folge des vorsichtigeren Investitionsklimas in mehreren Branchen und Regionen. Dennoch erzielte Mikron eine stabile operative Leistung, trieb wichtige strategische Initiativen voran und ist weiterhin in einer guten finanziellen Lage. Mit einer operativen Gewinnmarge von 10.3% übertraf die Gruppe ihr Profitabilitätsziel und erreichte einen Nettoumsatz von CHF 381.9 Millionen. Dies belegt die operative Stärke von Mikron und verdeutlicht den geschaffenen Mehrwert für die Kunden. Das Geschäftsmodell ist robust und gut für die Zukunft gerüstet. Auftragseingang und Auftragsbestand

Der Bestellungseingang von Mikron im Jahr 2025 lag bei CHF 332.7 Millionen und damit 14.4% unter dem Vorjahreswert. Das Geschäftssegment Automation steuerte CHF 232.2 Millionen zum Bestellungseingang bei, was einem Rückgang von 12.4% entspricht. In den USA blieb der Auftragseingang hinter den Erwartungen zurück, vor allem wegen verlängerter Entscheidungsprozesse bei Kunden sowie Projektverschiebungen in der Pharma- und Medizintechnikbranche. Machining Solutions schloss das Jahr mit einem Bestellungseingang von CHF 100.7 Millionen ab, was einem Minus von 18.6% entspricht. Der Rückgang war in Europa am deutlichsten, wo die Industrie weiterhin sehr verhalten investierte. Anhaltende geopolitische Unsicherheiten und US-Zölle auf bestimmte Waren verstärkten den Druck und verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden. Nettoumsatz

Der Nettoumsatz von Mikron belief sich auf CHF 381.9 Millionen, was einem Anstieg von 2.1% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dabei reduzierte die Aufwertung des Schweizer Frankens den Nettoumsatz um 2.0%. Die Pharma- und Medizintechnikindustrie trug 66% (2024: 61%) zum Nettoumsatz bei, ein Anstieg von 11.0% im Vorjahresvergleich. Diese Branchen sind zugleich die wichtigsten Wachstumstreiber von Mikron. Der Nettoumsatz im Geschäftssegment Automation betrug CHF 250.1 Millionen, ein Plus von 7.2% im Vergleich zum Vorjahr. 97% des Nettoumsatzes entfielen auf die Pharma- und Medizintechnikindustrie (2024: 94%). In Europa verzeichnete Automation ein weiterhin starkes Wachstum von 13.2%, das teilweise durch Rückgänge in Nordamerika (-29.0%) und in Asien (-21.1%) neutralisiert wurde. Der Nettoumsatz von Machining Solutions sank um 6.2% auf CHF 132.0 Millionen. Während Nordamerika um 21.6% zulegte, gingen die Umsätze in Europa um 12.7% und in Asien um 9.8% zurück. Als Reaktion darauf und um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, wird das Geschäftssegment ein Kostensenkungsprogramm umsetzen sowie seine Produktions- und Betriebsstandorte ausbauen. Gleichzeitig erzielte Machining Solutions weitere technologische Fortschritte, insbesondere bei hochpräzisen Bearbeitungsplattformen und digitalen Serviceangeboten. Damit ist Mikron für die sich verändernden Anforderungen der Industrie gut gerüstet. Profitabilität

Der operative Gewinn von Mikron belief sich 2025 auf CHF 39.5 Millionen oder 10.3% des Nettoumsatzes, verglichen mit CHF 31.9 Millionen oder 8.5% des Nettoumsatzes im Vorjahr. Der Hauptgrund für den Anstieg des operativen Gewinns liegt im Umsatzwachstum von Automation in Europa und Kapazitätsanpassungen in den USA. Ausschüttung an die Aktionäre

An der ordentlichen Generalversammlung am 15. April 2026 wird der Verwaltungsrat von Mikron eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 0.60 pro Aktie (Vorjahr: CHF 0.50) vorschlagen. Ausblick

Gegen Ende des Jahres 2025 verzeichnete Mikron in beiden Geschäftssegmenten einen Rückgang des Bestellungseingangs. Während die Gruppe davon ausgeht, dass der Rückgang für Automation nur vorübergehend ist, wird Machining Solutions durch eine anhaltende allgemeine Marktschwäche belastet, sodass eine Trendwende schwer vorherzusagen ist. Mikron prognostiziert für 2026 daher einen Nettoumsatz im Bereich von CHF 340 bis 380 Millionen bei einer operativen Betriebsgewinnmarge von 7 bis 10%. Schlüsselzahlen der Mikron Gruppe 2025 2024 +/- CHF Mio. Bestellungseingang 1) 332.7 388.6 -14.4% - Automation 232.2 265.0 -12.4% - Machining Solutions 100.7 123.7 -18.6% Auftragsbestand 1)2) 276.1 324.1 -14.8% - Automation 212.8 232.9 -8.6% - Machining Solutions 63.3 91.2 -30.6% Nettoumsatz 381.9 374.1 2.1% - Automation 250.1 233.3 7.2% - Machining Solutions 132.0 140.8 -6.2% Operatives Ergebnis in % des Nettoumsatzes 39.5 10.3% 31.9 8.5% 23.6% Unternehmensergebnis 32.5 27.9 16.7% Free Cashflow 1) -11.9 48.9 n.a. Bilanzsumme 2) 379.1 400.03) -5.2% Eigenkapital 2) 236.6 218.13) 8.5% Eigenkapitalquote 1)2) 62.4% 54.5%3) 7.9% pkte.

1) Alternative Performance-Kennzahl, siehe 2025 Annual Report, Seiten 86 und 87, oder www.mikron.com/apm

2) per Ende Jahr

3) restated

Investor-Relations-Kalender 06.03.2026, 10.00 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

15.04.2026, 15.00 Uhr, Generalversammlung 2026

17.07.2026, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Halbjahresergebnis 2026

Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Mikron ist eine Marke der Mikron Holding AG, Boudry (Schweiz). Kurzporträt der Mikron Gruppe Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1'570 Mitarbeitende.



Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2025

Die Jahresergebnisse werden zeitgleich mit dieser Ad-hoc-Mitteilung in Form des Geschäftsberichts 2025 veröffentlicht: www.mikron.com/financial-reports . Für den Online-Bericht siehe: https://report.mikron.com

Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Ad-hoc-Mitteilung Kontakt Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group Telefon +41 91 610 62 09, investors@mikron.com



Ende der Adhoc-Mitteilung