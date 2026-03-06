Boudry - Der Werkzeugmaschinen-Hersteller Mikron hat 2025 den Gewinn dank gestiegener Umsätze und einer verbesserten Marge erhöhen können. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen aber wieder mit rückläufigen Verkäufen und mit neuem Druck auf die Margen. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich im vergangenen Jahr um knapp 24 Prozent auf 39,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die entsprechende Marge kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
