Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Mikron gibt für 2025 einen Nettoumsatz von CHF 381.9 Mio. bekannt



23.01.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Provisorische Abschlusszahlen der Mikron Gruppe für das Jahr 2025 Boudry, 23. Januar 2026, 7.00 Uhr - Mikron (SIX: MIKN) gibt heute einen provisorischen und ungeprüften Nettoumsatz von CHF 381.9 Mio. für 2025 bekannt, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 2.1% entspricht. Währungsbereinigt erhöhte sich der Nettoumsatz um 4.1%. Während das Geschäftssegment Automation ein solides Wachstum zeigt, verzeichnet das Segment Machining Solutions Rückgänge in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld. Nettoumsatz Mit CHF 381.9 Mio. lag der Nettoumsatz der Mikron Gruppe um 2.1% über dem Vorjahreswert. Die Aufwertung des Schweizer Frankens hatte negative Auswirkungen auf den Nettoumsatz. Er fiel dadurch um 2.0% tiefer aus als im Vorjahr. Automation steigerte den Nettoumsatz um 7.2% auf CHF 250.1 Mio. Dem starken Wachstum in Europa stehen weiterhin rückläufigen Umsätze in Nordamerika gegenüber. Die Nettoumsätze von Machining Solutions sanken um 6.2% auf CHF 132.0 Millionen. Während der Absatz in Europa rückläufig war, verzeichnete Mikron in Nordamerika ein solides Wachstum. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Mikron mit einer operativen Betriebsgewinnmarge von rund 10.4% (Vorjahr: 8.5%). Bestellungseingang und Auftragsbestand Der Bestellungseingang der Gruppe liegt für 2025 bei CHF 332.7 Mio., was im Vergleich zu einem starken Vorjahr einem Rückgang von 14.4% entspricht. Diese Entwicklung beruht auf der anhaltenden allgemeinen Abschwächung des europäischen Marktes in beiden Geschäftssegmenten mit weiterhin zurückhaltenden Investitionsentscheidungen auf Kundenseite. Damit geht Mikron mit einem Auftragsbestand von CHF 276.1 Millionen in das Jahr 2026, was einem Rückgang von 14.8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die detaillierten Abschlusszahlen 2025 der Gruppe wird Mikron am 6. März 2026 bekannt geben. Provisorische Auftrags- und Umsatzzahlen der Mikron Gruppe CHF Mio. 2025 2024 +/- ungeprüft Bestellungseingang1) 332.7 388.6 -14.4% - Automation 232.2 265.0 -12.4% - Machining Solutions 100.7 123.7 -18.6% Auftragsbestand1) 2) 276.1 324.1 -14.8% - Automation 212.8 232.9 -8.6% - Machining Solutions 63.3 91.2 -30.6% Nettoumsatz 381.9 374.1 +2.1% - Automation 250.1 233.3 +7.2% - Machining Solutions 132.0 140.8 -6.2%

1) Alternative Performance Kennzahl, siehe Annual Report 2024, Seiten 138 bis 140, oder www.mikron.com/apm 2) Ende des Geschäftsjahres Kurzporträt der Mikron Gruppe Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1'570 Mitarbeitende. Download Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Ad-hoc-Mitteilung Kontakt Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group Telefon +41 91 610 62 09, investors@mikron.com Investor-Relations-Kalender 06.03.2026, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 06.03.2026, 10.00 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz 15.04.2026, 15.00 Uhr, Generalversammlung 2026 17.07.2026, 07.00 Uhr, Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Halbjahresergebnis 2026 Neben den historischen Informationen enthält diese Ad-hoc-Mitteilung Aussagen über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Mikron ist eine Marke der Mikron Holding AG, Boudry (Schweiz).

