Aachen (ots) -Mit der Eröffnung des Lindt Campus setzt Lindt & Sprüngli Deutschland einen zentralen Meilenstein für den lokalen Standort. Der neue Campus vereint auf einem Areal, was moderne Unternehmenskultur heute ausmacht: ein modernes Verwaltungsgebäude mit Platz für bis zu 300 Mitarbeitende, spezialisierte Labor- und Sensorikbereiche sowie einen neu konzipierten Werksverkauf, der die Marke unmittelbar erlebbar macht.Mit dem Neubau entsteht der Lindt Campus, ein zukunftsorientiertes Gesamtareal, das Arbeitswelt, Produktion und Einkaufserlebnis an einem Ort vereint."Mit der Eröffnung unseres neuen Campus investieren wir gezielt in die Zukunft unseres Unternehmens. Wir schaffen moderne Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden und stärken gleichzeitig unsere Innovationskraft sowie unsere Wettbewerbsfähigkeit", erklärt Dr. Adalbert Lechner, Group CEO der Lindt & Sprüngli AG.Im Zentrum steht ein zeitgemäßes Arbeitskonzept mit flexiblen Bürostrukturen, offenen Kommunikationsflächen und vielfältigen Begegnungszonen, die den interdisziplinären Austausch fördern. Die Arbeitsumgebung ist technisch auf dem neuesten Stand und unterstützt unterschiedliche Arbeitsweisen von konzentrierter Einzelarbeit bis hin zu kollaborativen Projektformaten.Ergänzt wird das Verwaltungsgebäude durch den neuen Werksverkauf, der als integraler Bestandteil des Lindt Campus konzipiert ist und das Markenerlebnis für Besucherinnen und Besucher neu definiert. 75 Meter an Fensterfronten schaffen eine offene, einladende Atmosphäre, während die direkte Anbindung an das Parkhaus einen komfortablen Zugang ermöglicht.Im Werksverkauf erwartet die Gäste ein erweitertes Angebot: Neben klassischen Produkten bietet ein integriertes Maître Chocolatier Atelier frische Tafeln und Pralinen sowie personalisierbare Schokoladen. Eine Frischetheke mit Kaffee, Schokoladengetränken und sogar Lindt Eis "Crema Gelata" ergänzt das Einkaufserlebnis und positioniert den Werksverkauf als Ort des Genusses und der Begegnung."Der Werksverkauf macht unsere Marke unmittelbar erlebbar, während das Verwaltungsgebäude optimale Voraussetzungen für Zusammenarbeit, Innovation und Qualität bietet", sagt Michael Spiller, CEO Lindt & Sprüngli Deutschland.Auch im Bereich Nachhaltigkeit setzt der Neubau Maßstäbe: Durch den Einsatz von Geothermie, Fotovoltaik und Ökostrom können wir unsere CO2-Emissionen am Standort reduzieren. Damit leistet Lindt & Sprüngli einen Beitrag zur Erreichung der eigenen Klimaziele und verfolgt konsequent den Weg hin zu Netto-Null-Emissionen.Bildmaterial finden Sie hier im DOWNLOAD (https://avantgarde.filecamp.com/s/o/qRtsYmEnbtUVSEkc).Pressekontakt:Isabella Scholz, AvantgardeAvantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbHIsabella Scholzlindt@avantgarde.deOriginal-Content von: Lindt & Sprüngli GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61627/6284030