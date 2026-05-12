Iveco Bus wird die Elektrobusse und die dazugehörige Infrastruktur für das Verkehrsnetz der Metropole Limoges in Frankreich liefern. Der italienische Hersteller hat dazu zwei separate Aufträge erhalten, die sowohl elektrische Gelenk- als auch Solobusse umfassen. Iveco Bus teilt mit, für seinen Auftraggeber 20 bis 45 Gelenk-Elektrobusse des Typs GX 437 Elec Liniumn seiner französischen Iveco-Tochter Heuliez zu bauen. Die dazugehörige Ladeinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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