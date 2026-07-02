Der italienische ÖPNV-Betreiber CTM Cagliari hat vom Hersteller Iveco 47 neue Einheiten des vollelektrischen E-Way mit einer Länge von 10,7 Metern erhalten, was diese Fahrzeuge zu Midi-Bussen macht. Die E-Busse wurden im Rahmen des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans (NRRP) beschafft. Die neuen Elektrobusse werden nun auf den stark frequentierten Stadtlinien 8, 20, 30R und 1Q in Cagliari eingesetzt, einer Hafenstadt im Süden der Insel Sardinien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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