NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 402 US-Dollar belassen. Nach all der Aufregung und den Bedenken rund um das kürzlich vorgestellte Elektroauto "Luce" sei der Sportwagenbauer doch nach wie vor ein Meister seines Fachs, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Jüngste Markenanmeldungen ließen erkennen, dass Ferrari an mehreren neuen Modellen arbeite. Dabei scheine es so, dass die Produktion des Modells 12Cilindri GTO äußerst limitiert sein werde. Somit dürften nur die bedeutendsten Sammler die Chance haben werden, dieses zu erwerben./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 09:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 09:39 / UTC

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