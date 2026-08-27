EQS-Ad-hoc: Booster Precision Components Holding GmbH / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr

BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr und passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an



27.08.2026 / 11:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr und passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an Schwanewede, 27. August 2026 - Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt auf Grundlage vorläufiger und ungeprüfter Zahlen bekannt, im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 83,3 Mio. EUR und ein ausgewiesenes EBITDA von 6,3 Mio. EUR erzielt zu haben. Vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen zur Restrukturierung ihrer Verbindlichkeiten hat die Gesellschaft heute beschlossen, ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Die Gesellschaft erwartet nunmehr ein ausgewiesenes EBITDA in Höhe von 13,5 Mio. EUR bis 14,5 Mio. EUR (zuvor: Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (2025: 16,3 Mio. EUR)). Grund für diese Prognoseanpassung sind die im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Verbindlichkeiten und der Durchführung des Verfahrens nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") anfallenden Restrukturierungskosten. Die Gesellschaft geht weiterhin davon aus, dass das um die vorgenannten Restrukturierungskosten bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin im Rahmen der ursprünglichen Prognose liegen wird. Die Gesellschaft bestätigt zudem die bisherige Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 (Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (2025: 161,7 Mio. EUR)). Die endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 wird die Gesellschaft am 31. August 2026 veröffentlichen.

Wichtige Hinweise Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung dar, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung gelten. Kontakt BOOSTER Precision Components Holding GmbH

Industriepark Brundorf 4

28790 Schwanewede

T +49 4795-95610

mail@booster-precision.com Presse/Investor Relations iron AG

Fabian Kirchmann | Karolin Bistrovic

+49 221 914097 14

booster-precision@ir-on.com



Ende der Insiderinformation



27.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News