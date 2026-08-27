Schwanewede (www.anleihencheck.de) - BOOSTER Precision Components: Vorläufige H1-Ergebnisse - Anpassung der Ergebnisprognose für GJ 2026 - AnleihenewsDie BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt auf Grundlage vorläufiger und ungeprüfter Zahlen bekannt, im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 83,3 Mio. EUR und ein ausgewiesenes EBITDA von 6,3 Mio. EUR erzielt zu haben, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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