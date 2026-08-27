Bekanntmachung
Regulierter Markt
creditshelf Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main
Wertpapierart: Inhaber-Stammaktien
ISIN: DE000A41YEG8
bisheriger Name: creditshelf Aktiengesellschaft
künftiger Name: Nexum Group AG
Die Gesellschaft hat ihren Sitz von Frankfurt am Main nach München verlegt.
Änderung ab 28. August 2026
Frankfurt am Main, den 27. August 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt
creditshelf Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main
Wertpapierart: Inhaber-Stammaktien
ISIN: DE000A41YEG8
bisheriger Name: creditshelf Aktiengesellschaft
künftiger Name: Nexum Group AG
Die Gesellschaft hat ihren Sitz von Frankfurt am Main nach München verlegt.
Änderung ab 28. August 2026
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