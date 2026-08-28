KI und Elektrifizierung benötigen enorme Mengen Kupfer. Bis 2035 droht laut Internationaler Energieagentur eine Angebotslücke von rund 6,6 Mio. Tonnen. Neue Minen und funktionierende Recyclingkreisläufe werden daher gleichermaßen unverzichtbar. Power Metallic Mines könnte mit seinem polymetallischen Nisk-Projekt in Québec genau zur richtigen Zeit kommen. Die in Kürze erwartete erste Ressourcenschätzung wird zeigen, welches industrielle Gewicht das Vorkommen besitzt und ob die Aktie vor einer Neubewertung steht. Der Chemiekonzern BASF positioniert sich strategisch bei Rohstoffen und Recycling und gewinnt durch die geplante Abspaltung des Agrargeschäfts zusätzliche Fantasie. BYD zeigt, wie rasant die internationale Nachfrage, in der Europa eine immer größere Rolle spielt, zunimmt. Wer hat die besten Karten?Den vollständigen Artikel lesen ...
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