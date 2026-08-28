An der Energiewende zeigen sich alle Facetten des Börsenwahnsinns. Die Aktie von Nordex hat sich vervielfacht, doch plötzlich sorgen Politik und Analysten für Gegenwind. Enapter hingegen liegt am Boden und will zurück nach oben. Am anderen Ende der Skala steht ein kanadischer Nebenwert, der von neuen Energien profitiert, ohne selbst ein Windrad oder einen Elektrolyseur zu bauen: RE Royalties. Seit Jahren zahlt das Unternehmen zuverlässig hohe Dividenden, nur der Kurs will sich partout nicht bewegen. Anleger haben die Wahl zwischen Wasserstoff-Absturz, Windkraft-Achterbahn und Weltklasse-Dividende.Den vollständigen Artikel lesen ...
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