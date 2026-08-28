Gasfund in Österreich gewinnt an Fahrt: Vier Zonen liefern Gas

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ADX Energy meldet weitere Gasflüsse aus der Bohrung HOCH-1 in Oberösterreich. Beim gemeinsamen Test von vier Lagerstätten-Zonen strömten über zwölf Stunden durchschnittlich 3,15 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag. Das entspricht nach Angaben des Unternehmens 548 Barrel Öläquivalent pro Tag. Wasser sei dabei nicht gefördert worden.

ADX Energy meldet weitere Gasflüsse aus der Bohrung HOCH-1 in Oberösterreich. Beim gemeinsamen Test von vier Lagerstätten-Zonen strömten über zwölf Stunden durchschnittlich 3,15 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag. Das entspricht nach Angaben des Unternehmens 548 Barrel Öläquivalent pro Tag. Wasser sei dabei nicht gefördert worden.

Drei weitere Zonen liefern Gas

Für den zweiten Test der ersten Programmphase ließ ADX die Zonen 3, 4 und 5 perforieren. Dabei werden kleine Öffnungen in die Verrohrung der Bohrung eingebracht, damit Gas aus dem umgebenden Gestein in das Bohrloch gelangen kann. Nach Angaben des Unternehmens bestätigten alle drei Zonen beim Säubern der Bohrung wasserfreie Gasflüsse. Anschließend wurden sie zusammen mit der bereits geprüften Zone 2 getestet.



Die einzelnen Förderbeiträge der Zonen 4 und 5 ließen sich laut ADX nicht eindeutig bestimmen, da die durchlässigere Zone 2 den gemeinsamen Gasstrom vermutlich dominierte. Für Zone 3 sei dagegen ein zusätzlicher Zufluss bestätigt worden. Der Sammeltest zeige damit, dass mehrere übereinanderliegende Gasschichten zur Förderleistung beitragen könnten.