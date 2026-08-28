SMA rüstet sich für den schnell wachsenden Markt der Rechenzentren: Der nordhessische Elektronik-Hersteller hat Lösungen für die Stromversorgung auf den Markt gebracht, die speziell für KI- und Hyperscale-Anwendungen konzipiert wurden. Sie basieren auf der SMA-Technologieplattform für Großanlagen. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet SMA für das Rechenzentrumsgeschäft einen Umsatz im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zum neuen Portfolio gehört zum einen die batteriebasierte Architektur SMA GridAssist, die netzgebundene Rechenzentren durch Lastglättung, Stabilisierung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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