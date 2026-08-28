Anzeige
Mehr »
Freitag, 28.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Vom Forschungstrend zum Milliardenmarkt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 883870 | ISIN: SE0000163594 | Ticker-Symbol: S7MB
Tradegate
28.08.26 | 11:03
13,590 Euro
-0,73 % -0,100
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Europa 600
1-Jahres-Chart
SECURITAS AB Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SECURITAS AB 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,59013,60011:08
13,59013,60011:08
PR Newswire
28.08.2026 09:54 Uhr
154 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Securitas AB upgraded to 'BBB+' by Standard & Poor's Global Ratings

Securitas AB was today upgraded to 'BBB+' with stable outlook.

STOCKHOLM, Aug. 28, 2026 /PRNewswire/ -- Based on lower leverage, strong performance and revised financial targets, S&P's Global Ratings has upgraded its long-term credit rating on Securitas to 'BBB+' from 'BBB'. The outlook is stable.

Further information:

Investors: Micaela Sjökvist, VP IR; +46 76 1167443, micaela.sjokvist@securitas.com

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

https://news.cision.com/securitas/r/securitas-ab-upgraded-to--bbb--by-standard---poor-s-global-ratings,c4388868

The following files are available for download:

https://mb.cision.com/Main/1062/4388868/4238867.pdf

S&P_final_eng

Cision View original content:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/securitas-ab-upgraded-to-bbb-by-standard--poors-global-ratings-302862627.html

© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.