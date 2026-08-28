Securitas AB upgraded to 'BBB+' by Standard & Poor's Global Ratings

Securitas AB was today upgraded to 'BBB+' with stable outlook.
STOCKHOLM, Aug. 28, 2026 /PRNewswire/ -- Based on lower leverage, strong performance and revised financial targets, S&P's Global Ratings has upgraded its long-term credit rating on Securitas to 'BBB+' from 'BBB'. The outlook is stable.
Further information:
Investors: Micaela Sjökvist, VP IR; +46 76 1167443, micaela.sjokvist@securitas.com
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