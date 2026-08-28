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WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
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28.08.26 | 15:12
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AUMOVIO
AUMOVIO SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUMOVIO SE35,300+1,44 %
BMW AG62,06+3,54 %
BRENNTAG SE61,84+2,21 %
DEUTZ AG12,900+3,61 %
LANXESS AG14,540+4,23 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG46,630+2,27 %
NVIDIA CORPORATION195,82+0,05 %
REDCARE PHARMACY NV66,35-1,63 %
SALESFORCE INC215,20-0,53 %
VOLKSWAGEN AG VZ76,78+2,37 %
WACKER CHEMIE AG93,40+3,49 %
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