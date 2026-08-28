Original-Research: Jaguar Health Inc - from First Berlin Equity Research GmbH



28.08.2026 / 14:44 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc Company Name: Jaguar Health Inc ISIN: US47010C8XXX Reason for the research: Update Recommendation: Under Review from: 28.08.2026 Target price: Under Review Target price on sight of: - Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8XXX). Analyst Christian Orquera maintained his 'UNDER REVIEW' rating and price target.



Abstract:

Jaguar Health reported Q2/26 results broadly in line with our expectations. Operationally, the quarter reflected the transition to a more streamlined commercial model following the Future Pak licensing transaction, with product revenue of USD1.2m (Q2/25: USD2.9m) now representing cost plus Mytesi supply to Future Pak. Importantly, Mytesi bottle volumes increased significantly Y/Y while commercial costs were virtually eliminated, underscoring the strategic rationale of the transaction. Consequently, OpEx declined to USD8.8m (Q2/25: USD11.0m), narrowing the operating loss to USD7.6m (Q2/25: USD8.0m). More importantly, continued liability-management actions, including Series Q exchanges, the Series O conversion and Uptown/Streeterville debt-for-equity conversions materially strengthened the balance sheet, reducing notes payable from USD42.5m at YE/25 to USD15.6m at 30 June 2026 and turning shareholders' equity from a USD18.7m deficit into positive equity of USD4.9m. Cash stood at USD3.8m at quarter-end, supplemented by USD2.8m of restricted cash and the subsequent receipt of the remaining USD2.0m Future Pak holdback payment. The October 2026 resumption of minimum royalty payments (USD 1.5m per month) and the USD6.6m secured note maturity remain the key near-term pressure point, although the USD40m ELOC provides a meaningful liquidity backstop. Management also reaffirmed completion of the MVID NDA clinical package by year-end 2026, supporting an end of Q2/27 NDA submission. Pending greater clarity on the outcome of balance sheet restructuring, our rating and price target remain under review.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8XXX) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera behält seine Empfehlung und Kursziel 'UNDER REVIEW' bei.



Zusammenfassung:

Jaguar Health meldete Ergebnisse für das zweite Quartal 2026, die weitgehend unseren Erwartungen entsprachen. Operativ spiegelte das Quartal den Übergang zu einem strafferen Geschäftsmodell nach der Future-Pak-Lizenzvereinbarung wider, wobei der Produktumsatz von USD 1,2 Mio. (2. Quartal 2025: USD 2,9 Mio.) nun die Lieferung von Mytesi an Future Pak auf Kostenzuschlagsbasis darstellt. Wichtig ist, dass die Absatzmengen von Mytesi im Jahresvergleich deutlich gestiegen sind, während die Vertriebskosten praktisch wegfielen, was die strategische Sinnhaftigkeit der Transaktion unterstreicht. Infolgedessen sanken die Betriebskosten auf USD 8,8 Mio. (Q2/25: USD 11,0 Mio.), wodurch sich der Betriebsverlust auf USD 7,6 Mio. (Q2/25: USD 8,0 Mio.) verringerte. Noch wichtiger ist, dass fortgesetzte Maßnahmen zum Schuldenmanagement, darunter der Umtausch von Anleihen der Serie Q, die Umwandlung der Serie O sowie die Umwandlung von Uptown/Streeterville-Schulden in Eigenkapital, die Bilanz erheblich gestärkt haben: Die Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen wurden von USD 42,5 Mio. zum Jahresende 2025 auf USD 15,6 Mio. zum 30. Juni 2026 reduziert, und das Eigenkapital wurde von einem Defizit von USD 18,7 Mio. in ein positives Eigenkapital von USD 4,9 Mio. umgewandelt. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Quartalsende auf USD 3,8 Mio., ergänzt durch USD 2,8 Mio. an gebundenen Barmitteln und den anschließenden Eingang der verbleibenden USD 2,0 Mio. aus der Future-Pak-Einbehaltungszahlung. Die Wiederaufnahme der Mindestlizenzgebühren (USD 1,5 Mio. pro Monat) im Oktober 2026 und die Fälligkeit der besicherten Anleihe in Höhe von USD 6,6 Mio. bleiben die wichtigsten kurzfristigen Belastungsfaktoren, obwohl die ELOC in Höhe von USD 40 Mio. einen bedeutenden Liquiditätspuffer darstellt. Das Management bekräftigte zudem den Abschluss des klinischen Pakets für den MVID-Zulassungsantrag (NDA) bis Ende 2026, was eine Einreichung des NDA-Antrags zum Ende des 2. Quartals 2027 stützt. Bis mehr Klarheit über das Ergebnis der Bilanzumstrukturierung vorliegt, bleiben unser Rating und unser Kursziel unter Überprüfung.



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