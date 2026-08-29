Warum Europas 146-Milliarden-Dollar-Batteriespeichermarkt Lithium neu in den Fokus rückt - und Chariot Resources jetzt einen mächtigen Partner hat

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Lithium wurde an der Börse lange fast ausschließlich mit Elektroautos verbunden. Doch während sich das Wachstum im EV-Markt regional abgekühlt hat, entsteht im Hintergrund ein zweiter, möglicherweise ebenso wichtiger Nachfragetreiber: stationäre Batteriespeicher. Stromnetze müssen immer größere Mengen schwankender Solar- und Windenergie aufnehmen, Rechenzentren benötigen verlässliche Stromversorgung und der steigende Energiebedarf durch künstliche Intelligenz erhöht den Druck auf die Netzinfrastruktur.

Wie groß dieser Markt werden könnte, zeigt eine aktuelle Prognose von Market Data Forecast. Demnach soll der europäische Markt für stationäre Lithium-Ionen-Batteriespeicher von rund 49,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 145,9 Milliarden US-Dollar bis 2034 wachsen. Das entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,36 Prozent.

Damit verändert sich auch die Lithium-Story. Die entscheidende Frage lautet zunehmend nicht mehr nur: Wie viele Elektroautos werden verkauft? Sondern: Wie viele Batterien braucht künftig das Stromnetz selbst?

Wenn Stromnetze zu Lithium-Verbrauchern werden

Stationäre Speicher erfüllen eine andere Aufgabe als Fahrzeugbatterien. Sie speichern überschüssigen Strom und stellen ihn dann bereit, wenn Solar- oder Windanlagen weniger produzieren. Gerade mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energien wächst damit der Bedarf an Speicherkapazität.

In Europa entfielen 2025 laut Market Data Forecast bereits 45,1 Prozent des Marktes für stationäre Lithium-Ionen-Speicher auf Netzdienstleistungen. Deutschland kam auf rund 30,2 Prozent des europäischen Marktes. Besonders interessant ist dabei Lithium-Eisenphosphat, kurz LFP: Diese Chemie erreichte 2024 einen Marktanteil von 49,6 Prozent und punktet bei stationären Anwendungen unter anderem mit Sicherheit und langer Lebensdauer.

Dass Batteriespeicher längst kein Nischenthema mehr sind, zeigt auch die Industrie. LG Energy Solution richtet Teile seiner Produktion stärker auf Energy Storage Systems aus. Reuters berichtete im August, dass fünf der acht nordamerikanischen Werke des Batterieherstellers bis Ende 2026 ESS-Batterien produzieren sollen. Als Treiber gilt unter anderem der zusätzliche Strombedarf von KI-Rechenzentren.

Auch in Deutschland wird die Entwicklung sichtbar: SMA Solar meldete zuletzt einen um 50 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro gestiegenen Auftragsbestand. Nach Unternehmensangaben spielt dabei die steigende Nachfrage nach flexiblen Energiespeicherlösungen eine wichtige Rolle.

Der Engpass beginnt weiter vorne in der Lieferkette

Tesla, BYD, CATL und LG Energy gehören zu den bekannten Namen des Batteriezeitalters. Doch unabhängig davon, welcher Hersteller Marktanteile gewinnt, beginnt die Wertschöpfungskette wesentlich früher: bei den Rohstoffen.

Genau hier bleibt Lithium relevant.

Market Data Forecast nennt Materialknappheit und Störungen der Lieferketten ausdrücklich als Hemmnisse für den europäischen Speichermarkt. Ein wachsender Speichermarkt bedeutet daher nicht automatisch steigende Lithiumpreise. Er verbreitert jedoch die strukturelle Nachfrageseite: Lithium wird nicht mehr ausschließlich für mobile Anwendungen benötigt, sondern zunehmend auch für stationäre Energieinfrastruktur.

Damit stellt sich für Investoren eine weitere Frage: Woher soll das zusätzliche Material kommen?

Nigeria rückt als neue Lithiumregion in den Blick

Während Australien und Südamerika seit Jahren zu den etablierten Lithiumregionen gehören, versucht sich auch Westafrika stärker in der Lieferkette zu positionieren. Hier kommt Chariot Resources (ASX: CC9) ins Spiel.

Das australische Explorationsunternehmen baut ein Portfolio von Hartgestein-Lithiumprojekten in Nigeria auf. Chariot soll nach Abschluss der Transaktion 66,667 Prozent an C&C Minerals halten, über die das nigerianische Portfolio kontrolliert wird. Die Projektgebiete umfassen unter anderem Fonlo, Iganna und Saki. Chariot weist darauf hin, dass dort zwar lithiumhaltige Pegmatite vorkommen und bereits handverlesenes lithiumhaltiges Material gewonnen wurde, bislang jedoch keine Mineralressource oder Erzreserve definiert wurde.

Der entscheidende neue Punkt ist deshalb weniger eine weitere Explorationsmeldung als die Frage, wer bereit ist, Geld in die Prüfung dieser Projekte zu investieren und potenzielles Material abzunehmen.

Chariot bekommt einen Partner aus der chinesischen Lithium-Lieferkette

Am 18. August meldete Chariot eine Vereinbarung mit C&D (Hainan), einer Tochter des börsennotierten chinesischen Supply-Chain-Konzerns Xiamen C&D, sowie Hong Kong ZhongNuo Energy. Das vorgeschlagene Modell könnte Chariot einen teilweise partnerfinanzierten Weg von der Exploration bis zu einem möglichen DSO-Verkauf eröffnen.

ZhongNuo soll zunächst mindestens 1.500 Meter Diamantbohrungen finanzieren und durchführen. Fallen die Ergebnisse entsprechend aus und einigen sich die Parteien auf die nächsten Schritte, könnte anschließend ein von ZhongNuo finanziertes und betriebenes Trial-Mining-Programm folgen. Dieses wäre auf maximal 240.000 Tonnen Direct Shipping Ore (DSO) begrenzt. C&D würde qualifizierendes Material nach einer an den chinesischen Preis für batteriefähiges Lithiumcarbonat gekoppelten Formel erwerben.

Bemerkenswert ist die Größenordnung des Partners: Xiamen C&D meldete für 2025 einen Umsatz von 671,27 Milliarden RMB und ist laut Chariot in mehr als 170 Ländern und Regionen aktiv. Das jährliche Handelsvolumen mit Rohstoffen für Lithiumbatterien liegt demnach bei nahezu 1,9 Millionen Tonnen.

Genau dieser Punkt unterscheidet die jüngste Entwicklung von einer gewöhnlichen Junior-Explorer-Meldung.

Noch keine Mine - aber erstmals ein möglicher Weg zum Markt

Die Risiken bleiben erheblich. Der Vertrag befindet sich zunächst in einer 90-tägigen Exklusivitäts- und Evaluierungsphase. Due Diligence, endgültige Vereinbarungen, Projektakquisition, Genehmigungen und erfolgreiche Bohrungen stehen noch aus. Die genannten 240.000 Tonnen sind ausdrücklich keine Produktionsprognose. Es besteht derzeit auch keine definierte Mineralressource.

Doch für Chariot hat sich die Investmentthese verändert. Das Unternehmen muss nicht mehr ausschließlich zeigen, dass seine Projekte geologisch interessant sein könnten. Nun steht erstmals die Frage im Raum, ob ein großer Akteur aus der chinesischen Lithium-Lieferkette bereit ist, Exploration, mögliche Testproduktion und Abnahme miteinander zu verbinden. Die aktuelle Vereinbarung liefert darauf noch keine endgültige Antwort - aber einen konkreten Prüfpfad.

Während Europas stationärer Batteriespeichermarkt bis 2034 auf fast 146 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte, verbreitert sich damit die langfristige Nachfragebasis für Lithium. Für einen frühen Explorer wie Chariot Resources bleibt der Weg zur kommerziellen Produktion spekulativ. Doch wenn Batteriespeicher neben Elektroautos zum zweiten großen Lithium-Nachfragetreiber werden, könnten Projekte mit einem glaubwürdigen Weg von der Exploration bis zum Abnehmer stärker in den Fokus rücken. Genau diesen Weg versucht Chariot nun in Nigeria erstmals zu testen.