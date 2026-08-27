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Small- & Micro Cap Investment
27.08.2026 05:34 Uhr
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Lithium-Nachfrage verschiebt sich: Warum Rio Tinto und Albemarle auf Speicher setzen - und Chariot 1.500 Meter bohren lassen will

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Der Lithiumboom war jahrelang fast gleichbedeutend mit Elektroautos. 2026 verändert sich dieses Bild. Während der Absatz von Elektrofahrzeugen in wichtigen Märkten schwankt, wächst ein zweiter Nachfrageblock deutlich schneller: stationäre Batteriespeicher. Nach Angaben von Fastmarkets steigt der Lithiumbedarf für diesen Bereich derzeit um rund 40 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig haben sich die Lithiumpreise nach dem Einbruch der vergangenen Jahre deutlich erholt.

Damit verschiebt sich die entscheidende Frage für Anleger. Nicht mehr allein das Wachstum der Elektroauto-Flotte bestimmt die Perspektive des Batteriemetalls. Zunehmend geht es darum, wie viel Lithium Stromnetze, Rechenzentren und der Ausbau erneuerbarer Energien benötigen - und wo das zusätzliche Material künftig herkommen soll.

Rio Tinto und Albemarle sehen einen neuen Nachfragetreiber

Dass diese Verschiebung mehr als eine Nischengeschichte ist, zeigt der Blick auf die großen Produzenten. Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) erklärte im Juni, seine Lithiumsparte solle schneller wachsen als die Geschäftsbereiche Kupfer oder Eisenerz. Bis 2028 will der Bergbaukonzern über Produktionskapazitäten von 200.000 Tonnen Lithium pro Jahr verfügen, sofern der Markt diese Mengen aufnimmt.

Auch Albemarle (ISIN: US0126531013), einer der weltweit größten Lithiumproduzenten, verweist auf die vergleichsweise stetige Nachfrage aus dem Bereich Batteriespeicher.

Dahinter steht eine strukturelle Veränderung. Die Internationale Energieagentur meldete für 2025 ein Wachstum der weltweiten Batterienachfrage von mehr als 35 Prozent auf über 1,5 TWh. Lithium gehört dabei zu den Rohstoffen mit besonders hoher Wachstumsdynamik. Die IEA erwartet auch langfristig weiter steigenden Bedarf.

Der Lithiumsektor bekommt damit einen zweiten Wachstumsmotor neben dem Elektroauto.

Nach dem Preissturz wird neues Angebot wieder wichtig

Das Timing ist bemerkenswert. Nach den extremen Preisen von 2021 und 2022 führte ein rascher Ausbau des Angebots zu einem massiven Preisverfall. Zahlreiche Produzenten reduzierten Investitionen, Projekte wurden verschoben und Explorationsbudgets gekürztzt.

2026 hat sich die Lage verändert. Die IEA berichtet, dass sich Lithiumpreise aufgrund hoher Speichernachfrage und eines begrenzteren Angebots mehr als verdoppelt haben. Reuters berichtete im Juni sogar, dass sich Lithiumpreise gegenüber 2025 zeitweise mehr als verdreifacht hatten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass eine neue dauerhafte Knappheit garantiert ist. Höhere Preise können stillgelegte Produktion zurückbringen. Gleichzeitig entwickeln sich Natrium-Ionen-Batterien als Alternative für bestimmte Speicheranwendungen weiter.

Genau deshalb wird die Angebotsseite entscheidend: Welche Projekte können neues Material liefern - und welche besitzen nicht nur Geologie, sondern auch einen realistischen Weg zu Finanzierung, Verarbeitung und Abnahme?

Vom Vorkommen zum Abnehmer

Hier beginnt die zweite Ebene der Lithiumgeschichte. Für Explorer reicht eine aussichtsreiche Lagerstätte allein nicht. Zwischen einer Entdeckung und einem verkaufsfähigen Produkt liegen Bohrungen, Ressourcendefinition, Genehmigungen, Finanzierung, Verarbeitung und schließlich ein Abnehmer.

Chariot Resources Ltd. (ISIN: AU0000294498) versucht bei seinem geplanten nigerianischen Lithiumportfolio nun, mehrere dieser Schritte miteinander zu verbinden.

Das Unternehmen hat im August mit C&D (Hainan), Hong Kong ZhongNuo Energy und C&C Minerals ein Term Sheet für ein mögliches partnerfinanziertes Programm abgeschlossen. C&D gehört zum chinesischen Lieferketten- und Rohstoffkonzern Xiamen C&D Inc. (ISIN: CNE000000XXX).

Die geplante Struktur ist ungewöhnlich für einen kleinen Explorer: ZhongNuo soll zunächst mindestens 1.500 Meter Diamantkernbohrungen finanzieren und durchführen. Bei zufriedenstellenden Ergebnissen könnte anschließend ein ebenfalls von ZhongNuo finanzierter Probeabbau folgen. C&D wiederum soll als möglicher Abnehmer für qualifizierendes Direct Shipping Ore auftreten.

Damit würde eine Kette entstehen, die viele Juniorunternehmen erst deutlich später aufbauen: Exploration ? möglicher Probeabbau ? Abnahme.

Nigeria wird zum entscheidenden Test

Ausgewählt werden soll eines der drei Projektgebiete Fonlo, Iganna oder Saki. Chariots geplantes Nigeria-Portfolio umfasst insgesamt die Cluster Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki. Frühere Oberflächenproben lieferten hohe Lithiumgehalte; bei Iganna meldet das Unternehmen aus verschiedenen Kampagnen Werte von bis zu 6,48 Prozent Li2O.

Doch gerade hier ist eine klare Trennung zwischen Potenzial und nachgewiesener Wirtschaftlichkeit wichtig.

Für Fonlo, Iganna oder Saki wurde bislang keine Mineralressource oder Erzreserve definiert. Auch die im Term Sheet genannte Obergrenze von 240.000 Tonnen für einen möglichen Probeabbau ist ausdrücklich kein Produktionsziel. Die geplanten Bohr-, Abbau- und Abnahmevereinbarungen hängen unter anderem von Due Diligence, endgültigen Verträgen, Genehmigungen und dem Abschluss der Nigeria-Akquisition ab.

Exploration bleibt damit spekulativ.

Zwei sehr unterschiedliche Lithiumwelten

Der Vergleich mit Rio Tinto und Albemarle macht die Positionierung deutlich. Die großen Konzerne verfügen über Produktion, Verarbeitung, Kunden und Kapital. Bei Chariot geht es dagegen erst darum nachzuweisen, ob aus den vorhandenen Lithiumindikationen ein wirtschaftlich nutzbares Projekt entstehen kann.

Gerade deshalb dürfte der nächste Schritt wichtiger sein als ein weiterer hoher Oberflächenwert.

Sollte das geplante 1.500-Meter-Bohrprogramm umgesetzt werden, könnten erstmals systematischere Daten über Gehalt, Mächtigkeit und Kontinuität der Mineralisierung entstehen. Erst danach lässt sich besser beurteilen, ob der diskutierte Weg zum Probeabbau Substanz besitzt.

Für Anleger bleibt damit eine interessante Konstellation: Während Unternehmen wie Rio Tinto und Albemarle zeigen, dass Batteriespeicher zu einem wichtigen zweiten Standbein der Lithium-Nachfrage werden, entscheidet sich bei Explorern, wer überhaupt neues Angebot entwickeln kann.

Chariot steht dabei noch weit am Anfang. Doch die geplante Verbindung aus partnerfinanzierter Exploration und potenziellem Abnehmer macht Nigeria 2026 zu einem konkreten Test dafür, ob aus einer Lithium-Explorationsgeschichte schrittweise eine kommerzielle Lieferkette entstehen kann.

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Quellen / Referenzen

International Energy Agency (IEA), Global Critical Minerals Outlook 2026 - Executive Summary.
International Energy Agency (IEA), Global Critical Minerals Outlook 2026 - Market Overview.
Reuters, 24. Juni 2026, Lithium producers bet on battery storage as demand shifts beyond EVs.
Reuters, 23. Juni 2026, Rio Tinto sees lithium as fastest-growing division, executive says.
Reuters, 1. Juli 2026, Battery metals recovery runs into stop-start EV market.
Chariot Resources Ltd., ASX Announcement, 18. August 2026, C&D, ZhongNuo and CC9 Sign Nigerian Lithium DSO Term Sheet.
Chariot Resources Ltd., Nigerian Projects / Iganna Project - Projekt- und Explorationsergebnisse.
Chariot Resources Ltd., ASX Announcement, 15. Mai 2026, Nigerian Lithium Portfolio Acquisition Update.

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Chariot Resources
ISIN: AU0000294498?
WKN: A3EWMX
https://www.chariotcorporation.com/


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