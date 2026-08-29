40 Milliarden Dollar gegen Drohnen: NATO rüstet die Ostflanke auf - Rheinmetall und ZenaTech bringen sich in Stellung

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Drohnen verändern die moderne Kriegsführung - und die NATO reagiert mit Milliarden. Die Bündnispartner wollen in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Fähigkeiten zur Drohnenabwehr investieren und gleichzeitig die Zahl ausgebildeter Drohnenoperatoren massiv erhöhen. An der Ostflanke ist der Wandel bereits sichtbar: Neue Technologien werden getestet, Luftverteidigungssysteme vernetzt und Milliardenaufträge vergeben. Einer der großen Profiteure ist Rheinmetall (ISIN: DE0007030009). Rumänien hat den Düsseldorfer Rüstungskonzern mit einem 5,7 Milliarden Euro schweren Paket beauftragt, das unter anderem Skyranger- und Skynex-Flugabwehrsysteme umfasst. Gleichzeitig versucht sich am anderen Ende des Marktes ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) über seine Tochter ZenaDrone mit autonomen Drohnen und einem eigenen Counter-UAS-System für den Defense-Markt zu positionieren. Einen NATO-Auftrag besitzt ZenaTech bislang nicht. Doch der Konzern arbeitet an Technologien für einen Markt, in den westliche Staaten gerade Milliarden lenken.

Die NATO stellt mehr als 40 Milliarden Dollar bereit

Die Größenordnung zeigt, wie fundamental sich die militärische Planung verändert. Anfang Juli erklärte die NATO, dass die Bündnispartner in den kommenden fünf Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Counter-Drone-Fähigkeiten investieren wollen. Gleichzeitig soll die Zahl ausgebildeter Drohnenoperatoren bis Ende 2027 verfünffacht werden. Geplant ist außerdem ein neuer Counter-Drone-Marktplatz, über den getestete und NATO-kompatible Systeme schneller für die Bündnispartner verfügbar gemacht werden sollen. Die NATO Support and Procurement Agency hat nach Angaben des Bündnisses bereits einen Auftrag im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich für Überwachungsdrohnen vergeben. Für Anleger zeigt sich damit ein entscheidender Wandel: Drohnenabwehr entwickelt sich von einer militärischen Spezialdisziplin zu einem großen Beschaffungsmarkt. Gefragt sind dabei nicht nur klassische Flugabwehrraketen, sondern Sensoren, Radar, elektronische Kampfführung, Software, autonome Systeme und Abfangdrohnen.

An der Ostflanke wird die neue Technologie bereits getestet

Wie akut der Bedarf ist, zeigt sich an der östlichen Grenze des Bündnisses. Mitte August verurteilte die NATO erneut Luftraumverletzungen und Drohnenvorfälle in Polen und Rumänien und kündigte an, die Verteidigung entlang der Ostflanke vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer weiter zu stärken. Fast zeitgleich wurden in Lettland im Rahmen der Übung Baltic Trust neue Counter-UAS-Technologien unter realitätsnahen Bedingungen getestet. NATO Allied Command Transformation, die lettischen Streitkräfte und weitere NATO-Stellen untersuchten dort, wie unterschiedliche Systeme zur Erkennung und Abwehr von Drohnen schneller miteinander verbunden werden können. Gerade diese Vernetzung wird zum Schlüssel. Denn eine einzelne Abfangdrohne oder ein einzelnes Radar reicht nicht aus, wenn Schwärme kleiner Fluggeräte gleichzeitig erkannt, klassifiziert und bekämpft werden müssen. Die künftige Drohnenabwehr dürfte deshalb zunehmend aus einem Netzwerk verschiedener Sensoren und Effektoren bestehen.

Rheinmetall zeigt, wie konkret der Milliardenmarkt bereits ist

Rheinmetall gehört zu den Unternehmen, die von dieser Entwicklung bereits wirtschaftlich profitieren. Rumänien bestellte im Juni ein umfangreiches Verteidigungspaket mit einem Gesamtwert von rund 5,7 Milliarden Euro. Es umfasst unter anderem 24 Skyranger-35-Flugabwehrsysteme sowie sieben Skynex-Systeme. Rheinmetall stellte den Auftrag ausdrücklich in den Zusammenhang mit der Stärkung der NATO-Ostflanke und der wachsenden Bedrohung durch Drohnen. Auch operativ gewinnt die Luftverteidigung an Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2026 steigerte Rheinmetalls Geschäftsbereich Air Defence den Umsatz von 295 Millionen auf 478 Millionen Euro. Damit wird sichtbar, dass der Boom bei Drohnenabwehr längst nicht mehr nur aus politischen Ankündigungen besteht, sondern bereits in den Auftragsbüchern und Umsätzen großer Rüstungskonzerne ankommt.

Rheinmetall und Hensoldt vernetzen ihre Systeme

Wie die nächste Generation dieser Verteidigung aussehen könnte, zeigte Rheinmetall erst am 19. August gemeinsam mit Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005). Bei einer Demonstration wurde Hensoldts passives Radar Twinvis in Rheinmetalls Führungs- und Feuerleitsystem Skymaster integriert, das wiederum eine Skynex-Flugabwehrbatterie steuerte. Das System konnte damit Sensordaten aufnehmen und an die Effektoren der Luftverteidigung weitergeben. Nach Angaben der Unternehmen wurde die Integration unter realitätsnahen NATO-Vernetzungsbedingungen demonstriert. Rheinmetall verweist ausdrücklich darauf, dass sich die Technologie auch in Counter-UAS-Architekturen integrieren lässt. Für Anleger ist genau dieser Punkt interessant: Der Markt entwickelt sich nicht nur über einzelne Drohnen oder Flugabwehrgeschütze. Entscheidend wird zunehmend, wer Sensoren, Software, Kommunikation und Abfangsysteme zu einem funktionierenden Netzwerk verbinden kann.

Warum dieser Boom auch für kleinere Drohnenanbieter interessant wird

Die milliardenschweren Aufträge der etablierten Rüstungskonzerne zeigen gleichzeitig, welche Dimension der Markt erreicht. Doch ein Skyranger oder Skynex löst nicht jedes Problem. Kleine und vergleichsweise günstige Angriffsdrohnen stellen Militärs vor eine ökonomische Herausforderung: Wird ein billiges Fluggerät mit einer wesentlich teureren Rakete abgeschossen, kann selbst eine erfolgreiche Verteidigung langfristig enorm kostspielig werden. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten haben deshalb die Suche nach günstigeren Abfangmethoden beschleunigt. Elektronische Störsysteme, Geschütze, Laser und sogenannte Interceptor-Drohnen werden zu möglichen Ergänzungen klassischer Luftverteidigung. Genau an dieser Stelle öffnet sich grundsätzlich auch Raum für kleinere Technologieunternehmen. Sie müssen nicht zwangsläufig Rheinmetall oder andere große Defense-Konzerne ersetzen. Interessanter könnte sein, einzelne Bausteine für ein immer komplexeres Verteidigungsnetzwerk zu liefern.

ZenaDrone entwickelt eine eigene Abfangdrohne

Hier kommt ZenaTech ins Spiel. Die Tochter ZenaDrone entwickelt mit dem Interceptor P-1 ein autonomes Counter-UAS-System, das gegnerische Drohnen erkennen, verfolgen und physisch abfangen soll. Das Unternehmen positioniert die Plattform für militärische Anwendungen, Heimatschutz und den Schutz kritischer Infrastruktur. Nach Angaben von ZenaTech soll dabei ein kosteneffizienter Ansatz verfolgt werden, der insbesondere gegen kleinere feindliche Drohnen eingesetzt werden könnte. Damit adressiert ZenaDrone grundsätzlich dasselbe strukturelle Problem, für das NATO-Staaten derzeit neue Lösungen suchen. Das bedeutet allerdings ausdrücklich nicht, dass ZenaTech bereits Teil eines NATO-Programms ist. Es gibt derzeit keinen belastbaren Hinweis auf einen Auftrag aus dem angekündigten 40-Milliarden-Dollar-Rahmen oder eine Zusammenarbeit mit Rheinmetall oder Hensoldt. Der Zusammenhang ist ein Markttrend: Die NATO erhöht ihre Ausgaben für Drohnenabwehr, während ZenaDrone versucht, ein eigenes Produkt für diesen wachsenden Markt zu entwickeln.

Der Interceptor allein reicht nicht

Für einen tatsächlichen Zugang zu westlichen Verteidigungsaufträgen braucht ZenaTech jedoch mehr als ein interessantes Produktkonzept. Gerade US-amerikanische und NATO-nahe Beschaffungsprozesse stellen hohe Anforderungen an Cybersicherheit, Herkunft von Komponenten, Lieferketten und technische Standards. ZenaDrone arbeitet deshalb parallel an einer stärkeren vertikalen Integration. Über Spider Vision Sensors in Taiwan entwickelt und fertigt die Unternehmensgruppe unter anderem eigene Leiterplatten. Im August meldete ZenaTech, dass diese PCBs inzwischen in die ZenaDrone 1000 und IQ Nano integriert und im Flug getestet werden. Gleichzeitig arbeitet ZenaDrone an NDAA-konformen Lieferketten und verfolgt Prozesse mit Blick auf Blue UAS. Diese Schritte richten sich primär auf den amerikanischen Regierungs- und Verteidigungsmarkt und sind nicht mit einer NATO-Zulassung gleichzusetzen. Sie zeigen aber, dass ZenaTech versucht, seine Drohnentechnologie auf die Anforderungen westlicher Sicherheitskunden auszurichten.

Der Markt wächst auf beiden Seiten der Drohne

Für Anleger ist noch eine zweite Entwicklung interessant. Die NATO investiert nicht ausschließlich in die Abwehr von Drohnen. Gleichzeitig sollen eigene unbemannte Systeme in wesentlich größerem Umfang eingesetzt werden. Die angekündigte Verfünffachung der Zahl ausgebildeter Drohnenoperatoren bis Ende 2027 zeigt, dass Drohnen künftig auf beiden Seiten der Gleichung stehen: Streitkräfte brauchen mehr eigene unbemannte Systeme - und gleichzeitig bessere Technologien, um gegnerische Systeme zu erkennen und abzuwehren. ZenaTech versucht beide Seiten zu adressieren. Neben dem Interceptor P-1 entwickelt ZenaDrone Plattformen wie die ZenaDrone 1000 und kleinere Systeme für unterschiedliche kommerzielle und potenzielle Defense-Anwendungen. Dadurch entsteht theoretisch ein größerer adressierbarer Markt. Praktisch muss das Unternehmen allerdings erst zeigen, dass seine Plattformen die notwendigen Zertifizierungs-, Produktions- und Beschaffungshürden überwinden können.

Bei ZenaTech bleibt die entscheidende Frage der kommerzielle Beweis

Gerade deshalb sollten Anleger die großen NATO-Zahlen nicht unmittelbar auf die Bewertung von ZenaTech übertragen. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer aggressiven Wachstums- und Investitionsphase. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz von rund 1,13 Millionen auf 8,40 Millionen kanadische Dollar. Rund 7,81 Millionen kanadische Dollar entfielen auf das Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft, dessen Wachstum wesentlich durch übernommene Vermessungsunternehmen getragen wurde. Gleichzeitig verbuchte ZenaTech einen Nettoverlust von rund 26,55 Millionen kanadischen Dollar. Neben Defense-Projekten investiert das Unternehmen in Akquisitionen, DaaS-Standorte, Software, Produktion und weitere Drohnenplattformen. Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob ZenaDrone aus der technologischen Entwicklung tatsächlich Aufträge generieren kann. Ein großer adressierbarer Markt ist wertvoll - aber erst zahlende Kunden machen daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell.

Fazit: Die NATO gibt Milliarden aus - jetzt beginnt der Kampf um die Systeme

Mehr als 40 Milliarden US-Dollar für Counter-Drone-Fähigkeiten, neue Tests an der Ostflanke und Milliardenaufträge für etablierte Rüstungskonzerne zeigen, wie schnell sich Drohnenabwehr zu einem strategischen Wachstumsmarkt entwickelt. Rheinmetall verdient bereits an dieser Entwicklung und baut gemeinsam mit Unternehmen wie Hensoldt immer stärker vernetzte Luftverteidigungssysteme auf. Gleichzeitig entsteht unterhalb der großen Flugabwehrsysteme ein Markt für kleinere Sensoren, elektronische Gegenmaßnahmen und autonome Abfangdrohnen. Genau dort versucht sich ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) mit dem Interceptor P-1 zu positionieren. Ob daraus tatsächlich ein Geschäft mit NATO-Staaten oder anderen westlichen Verteidigungskunden entsteht, ist bislang offen. Die entscheidende Investmentfrage lautet deshalb nicht, ob genügend Geld in den Markt fließt - diese Frage beantworten die NATO-Ausgaben bereits. Entscheidend ist, ob ZenaDrone seine Technologien zertifizieren, skalieren und schließlich in konkrete Defense-Aufträge verwandeln kann.