Was passiert, wenn Psychedelika zum Milliardenmarkt werden - aber die Kliniken für die Behandlung fehlen?

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Die Pharmaindustrie entdeckt die Psychiatrie neu. Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) ist mit Spravato bereits auf dem Weg zu Milliardenumsätzen, während internationale Pharmakonzerne Milliarden in neue Wirkstoffe gegen Depressionen und andere psychische Erkrankungen investieren. Gleichzeitig liefern klinische Studien neue Daten für Behandlungen, die noch vor wenigen Jahren kaum als Teil der etablierten Medizin vorstellbar waren.

Doch je näher diese neue Generation psychiatrischer Therapien an den medizinischen Alltag rückt, desto deutlicher wird ein Problem, über das an der Börse bislang vergleichsweise wenig gesprochen wird:

Ein zugelassenes Medikament allein behandelt noch keinen Patienten.

Gerade psychedelisch unterstützte Therapien funktionieren nicht wie klassische Antidepressiva, die nach einem Arztbesuch regelmäßig zu Hause eingenommen werden. Sie benötigen speziell geschulte Ärzte und Therapeuten, geeignete Behandlungsräume, mehrstündige Sitzungen, medizinische Überwachung, standardisierte Abläufe - und letztlich einen Kostenträger, der bereit ist, die Behandlung zu bezahlen.

Damit könnte ausgerechnet die klinische Infrastruktur zum nächsten Engpass dieses jungen Marktes werden.

Vom Wirkstoffproblem zum Infrastrukturproblem

Die Dimension wird sichtbar, wenn man auf behandlungsresistente Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen blickt. Für viele Patienten reichen etablierte Behandlungsmöglichkeiten nicht aus. Genau deshalb investieren Pharmaunternehmen wieder verstärkt in neue neuropsychiatrische Ansätze.

Johnson & Johnson liefert bereits einen wichtigen Realitätscheck. Spravato, ein Esketamin-Nasenspray für behandlungsresistente Depression, erzielte zuletzt einen Quartalsumsatz von 584 Millionen US-Dollar - ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analystenschätzungen zufolge könnte der Jahresumsatz 2026 die Marke von zwei Milliarden US-Dollar überschreiten.

Das zeigt: Neue psychiatrische Behandlungsmodelle können kommerziell relevant werden.

Doch bei psychedelisch unterstützten Therapien ist die operative Herausforderung noch größer. Wenn weitere Wirkstoffe zugelassen werden, braucht die Branche nicht nur Medikamente. Sie braucht eine funktionierende Behandlungsarchitektur.

Und genau hier besitzt Australien einen bemerkenswerten Vorsprung.

Australien baut heute auf, was andere Märkte morgen brauchen könnten

Australien hat früh einen regulierten Weg für die medizinische Anwendung von MDMA bei PTSD und Psilocybin bei behandlungsresistenter Depression geschaffen. Dadurch entsteht etwas, das sich nicht kurzfristig einkaufen lässt: praktische Erfahrung.

Wie werden Patienten ausgewählt? Wie werden Therapeuten geschult? Wie organisiert man mehrstündige Behandlungssitzungen? Wie integriert man die Therapie in bestehende Krankenhäuser? Und wie überzeugt man Versicherer davon, die Kosten zu übernehmen?

Diese Fragen könnten für die wirtschaftliche Entwicklung des gesamten Sektors mindestens ebenso wichtig werden wie die Frage, welcher Wirkstoff am Ende die besten Studiendaten liefert.

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Emyria Limited (ISIN: AU0000073645).

Das australische Unternehmen entwickelt mit Empax ein hospital-integriertes Netzwerk für psychedelisch unterstützte Therapien. Statt selbst kostspielige Krankenhausinfrastruktur aufzubauen, nutzt Emyria bestehende Einrichtungen und kombiniert sie mit ausgebildeten Therapeuten, Authorised Prescribers, standardisierten Behandlungsprotokollen und realen Patientendaten.

Mehr als 100 Psychiater und Therapeuten waren nach Unternehmensangaben bereits ausgebildet und unter Vertrag.

4,3 Millionen A$ Umsatz zeigen: Das Modell ist nicht mehr nur Theorie

Besonders interessant für Anleger ist der Übergang von der Konzeptphase zum operativen Geschäft.

Emyria erzielte im Geschäftsjahr 2026 rund 4,3 Millionen A$ Umsatz - etwa 210 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Juni-Quartal beliefen sich die Einnahmen auf rund 1,53 Millionen A$. Gleichzeitig wurde die Klinik auf der Mornington Peninsula in Victoria aktiviert. Eine weitere Einrichtung in New South Wales befindet sich im Aufbau.

Für Sydney wurden bereits 25 Therapeuten und sechs Psychiater geschult. Damit baut Emyria nicht einfach weitere Behandlungsräume auf. Das Unternehmen versucht, eine der knappen Ressourcen dieses entstehenden Marktes frühzeitig zu sichern: qualifiziertes Personal und funktionierende klinische Abläufe.

Hinzu kommt die Kostenerstattung. GBA Capital bezeichnet Emyria in einer aktuellen Studie als einzigen Anbieter mit einer bedeutenden privaten Versicherungsvereinbarung über Medibank und sieht weitere Kostenträger als möglichen Wachstumstreiber.

Warum ein Analyst 0,155 A$ für möglich hält

GBA Capital nahm Emyria am 19. August mit "Buy (High Risk)" in die Coverage auf und setzte ein Kursziel von 0,155 A$ fest. Beim damaligen Referenzkurs von 0,047 A$ entsprach das einem rechnerischen Potenzial von rund 230 Prozent. Die Marktkapitalisierung lag laut Studie bei lediglich rund 38 Millionen A$.

Dieses Kursziel sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Emyria ein Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase bleibt. Die weitere Skalierung muss erst gelingen. Klinikauslastung, Kostenerstattung, regulatorische Veränderungen und die Akzeptanz psychedelisch unterstützter Therapien bleiben wesentliche Risiken.

Doch genau darin liegt auch die interessante Börsenfrage.

Wer besitzt die "Picks and Shovels" der neuen Psychiatrie?

Während große Pharmakonzerne Milliarden in neue Wirkstoffe investieren, könnte ein beträchtlicher Teil des wirtschaftlichen Werts an einer anderen Stelle entstehen: bei den Unternehmen, die dafür sorgen, dass diese Medikamente überhaupt eingesetzt werden können.

Sollten psychedelisch unterstützte Therapien international stärker in die reguläre Versorgung gelangen, dürfte der Markt Ärzte, Therapeuten, Klinikkapazitäten, Erstattungssysteme und erprobte Behandlungsprotokolle benötigen.

Emyria versucht, genau diese Infrastruktur bereits heute aufzubauen.

Ob daraus ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil entsteht, muss das Unternehmen erst beweisen. Doch möglicherweise lautet die spannendste Frage des Psychedelika-Marktes inzwischen nicht mehr, welches Medikament als Nächstes zugelassen wird.

Sondern: Wer kann es anschließend tatsächlich behandeln?