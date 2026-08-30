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Small- & Micro Cap Investment
30.08.2026 07:46 Uhr
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NATO rüstet die digitale Front auf: Warum Thales, Leonardo und Palantir einen neuen Milliardenmarkt sichtbar machen

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Künstliche Intelligenz verändert die moderne Kriegsführung. Doch selbst die leistungsfähigste KI hat ein grundlegendes Problem: Sie kann nur jene Informationen analysieren, die sie tatsächlich erreichen. Genau deshalb rückt neben Drohnen, Sensoren und KI-Plattformen eine zweite Technologieebene in den Mittelpunkt der NATO-Aufrüstung - sichere und widerstandsfähige Kommunikationsnetze.

Wie strategisch wichtig diese Infrastruktur inzwischen geworden ist, zeigt ein neuer NATO-Auftrag an zwei europäische Rüstungsschwergewichte. Die NATO Communications and Information Agency (NCIA) hat ein Konsortium aus Thales (ISIN: FR0000121329) und Leonardo (ISIN: IT0003856405) ausgewählt, um ein neues, hochsicheres Kommunikations- und Informationssystem für das Allied Special Operations Forces Command aufzubauen.

Für Anleger steckt dahinter eine größere Entwicklung: Wenn Streitkräfte immer stärker auf KI setzen, könnte die zuverlässige Übertragung von Video-, Sprach-, Sensor- und Telemetriedaten selbst zu einem strategischen Engpass werden.

Thales und Leonardo zeigen, wohin NATO investiert

Der Auftrag umfasst zunächst Kommunikationssysteme für sechs verlegbare Hauptquartiere der NATO-Spezialkräfte. Dabei geht es nicht um gewöhnliche IT-Infrastruktur.

Gefordert sind schnell einsetzbare Systeme, widerstandsfähige Kommunikation, Hochleistungsrechner, sichere Multi-Domain-Datenübertragung und starke Cybersecurity - bei gleichzeitig reduziertem elektromagnetischem und physischem Fußabdruck.

Besonders bemerkenswert: Nach Angaben von Thales und Leonardo sollen in diesem NATO-Kontext erstmals Echtzeit-Full-Motion-Videos zwischen unterschiedlichen verlegbaren Systemen ausgetauscht werden können.

Damit wird sichtbar, was moderne vernetzte Kriegsführung benötigt: Daten müssen nicht nur gesammelt und analysiert werden. Sie müssen unter schwierigen Bedingungen zuverlässig zwischen Drohnen, Sensoren, Einsatzkräften und Kommandozentralen übertragen werden.

Dass ausgerechnet Thales und Leonardo diesen Bereich adressieren, unterstreicht seine strategische Bedeutung. Thales erzielte 2025 einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro und investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Leonardo kam 2025 auf 19,5 Milliarden Euro Umsatz und einen Auftragsbestand von 46,6 Milliarden Euro.

Die beiden Konzerne sind damit weniger eine Small-Cap-Investmentthese als vielmehr ein Beleg dafür, dass resiliente Kommunikation zu einer zentralen Ebene der NATO-Digitalisierung wird.

Palantir löst nur einen Teil des Problems

Noch deutlicher wird die technologische Wertschöpfungskette beim Blick auf Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088).

Die NATO erwarb 2025 das Maven Smart System von Palantir für Allied Command Operations. Die KI-gestützte Plattform soll große Datenmengen zusammenführen und auswerten, um militärischen Entscheidungsträgern schneller ein präziseres Lagebild bereitzustellen.

Doch damit entsteht eine entscheidende Frage: Was geschieht, wenn Echtzeitvideos, Sensordaten oder Telemetrie wegen überlasteter, eingeschränkter oder angegriffener Kommunikationsnetze Maven und andere Analyseplattformen gar nicht erreichen?

Je stärker Streitkräfte Drohnen, autonome Systeme und KI einsetzen, desto größer wird dieses Problem.

Palantir steht gewissermaßen für das digitale Gehirn. Thales und Leonardo zeigen nun, wie wichtig gleichzeitig das Nervensystem wird, das dieses Gehirn mit Informationen versorgt.

Genau vor der KI setzt Nodestream an

Damit rückt eine wesentlich kleinere Gesellschaft in den Blick: Nodestream Ltd. (ISIN: AU0000481509).

Das australische Technologieunternehmen entwickelt eine Plattform zur sicheren Echtzeitübertragung von Video, Sprache, Telemetrie und anderen Daten in missionskritischen Umgebungen. Nach Unternehmensangaben kann die Technologie bereits bei Bandbreiten ab 8 kbit/s arbeiten und unterschiedliche Kommunikationswege wie Satelliten- oder Mobilfunkverbindungen nutzen.

Das könnte gerade dann relevant sein, wenn Bandbreite knapp ist oder Kommunikationsverbindungen gestört werden.

Wichtig ist dabei die Abgrenzung: Nodestream ist weder ein Konkurrent noch ein bekannt gegebener Partner von Palantir, Thales oder Leonardo.

Die Unternehmen stehen vielmehr für unterschiedliche Ebenen derselben Entwicklung. Palantir analysiert Daten. Thales und Leonardo bauen komplexe militärische Kommunikations- und Informationssysteme. Nodestream konzentriert sich auf die widerstandsfähige Übertragung von Daten über schwierige Netzwerkbedingungen hinweg.

Erste NATO-Nutzung - aber noch keine Skalierung

Für einen Small Cap ist entscheidend, ob die Technologie außerhalb von Präsentationen tatsächlich genutzt wird.

Nodestream meldete für das Juni-Quartal die Verlängerung eines Abonnements mit einem NATO-Kunden. Über einen bestehenden Verteidigungspartner wurde außerdem das Abonnement eines weiteren Verteidigungskunden verlängert.

Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Die Verträge sind daher kein Beweis dafür, dass Nodestream bereits eine breite kommerzielle Skalierung erreicht hat.

Sie zeigen jedoch, dass die Technologie im Verteidigungsbereich eingesetzt und weiter genutzt wird.

Parallel versucht Nodestream, seine internationale Präsenz auszubauen. In der Ukraine prüft das Unternehmen im Rahmen einer unverbindlichen Absichtserklärung mit Flight City 4.0 mögliche Anwendungen bei Drohnen, Bodenrobotik, Minenräumsystemen und KI-gestützten Plattformen. Gleichzeitig soll Waypoint Strategic Partners den Zugang zum US-Verteidigungsmarkt unterstützen.

Beides befindet sich noch in einem frühen Stadium und garantiert keine zukünftigen Umsätze.

Der Markt ist groß - Nodestream bleibt klein

Genau hier liegt die entscheidende Trennung zwischen strukturellem Trend und Investmentrisiko.

Dass NATO und westliche Streitkräfte mehr Geld in sichere digitale Kommunikationsinfrastruktur investieren, wird durch den Auftrag an Thales und Leonardo erneut sichtbar. Dass KI-Systeme wie Palantirs Maven zuverlässige Daten benötigen, verstärkt diesen Trend zusätzlich.

Ob Nodestream daraus jedoch ein skalierbares Geschäft entwickeln kann, ist noch offen.

Im Juni-Quartal erzielte das Unternehmen lediglich 426.000 AUD Umsatz, während der operative Mittelabfluss bei 1,515 Millionen AUD lag. Eine Kapitalerhöhung über 6,5 Millionen AUD vor Kosten verschafft zusätzliche finanzielle Flexibilität, ändert aber nichts am spekulativen Charakter der Aktie.

Die Investmentfrage lautet deshalb nicht, ob militärische Datenübertragung wichtiger wird. Die entscheidende Frage ist, ob Nodestream seine Technologie und bestehenden Kundenbeziehungen in größere, wiederkehrende Verträge umwandeln kann.

Der neue NATO-Auftrag an Thales und Leonardo liefert dafür einen interessanten Kontext: Moderne Streitkräfte investieren gleichzeitig in KI, Sensorik und die Infrastruktur, die beide miteinander verbindet.

Wenn KI zum digitalen Gehirn moderner Streitkräfte wird, könnte die sichere Datenverbindung tatsächlich zu ihrem Nervensystem werden. Thales und Leonardo zeigen, dass NATO dafür bereits neue Systeme beschafft. Für Nodestream beginnt nun die schwierigere Aufgabe: zu beweisen, dass ein kleiner Spezialist innerhalb dieses wachsenden Technologie-Ökosystems einen skalierbaren Platz finden kann.

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Quellen:

https://www.infodas.com/en/press-releases/nato-eu-and-industry-leaders-highlight-the-strategic-importance-of-trusted-data-and-data-centric-security/
https://www.leonardo.com/en/press-release-detail/-/detail/06-07-2026-thales-and-leonardo-to-deliver-next-generation-secure-deployable-communication-and-information-systems-to-nato-special-forces
https://www.nodestream.tech/


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Nodestream Ltd
ISIN: AU0000082XXX
https://www.nodestream.tech/

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