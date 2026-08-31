Die Präsentation der Dürr AG beim German Select VIII hat das weitgehend unveränderte Investment-Case bekräftigt. Die Kernleistung im Automobilbereich bleibt solide, während die Holzverarbeitung sich in einem schwachen Markt mit steigenden Margen behauptet. Allerdings bleibt die BBS Automation der primäre operationale Hemmschuh. Dürr bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und strebt einen Auftragseingang von 3,8-4,2 Mrd. EUR, einen Umsatz von 3,9-4,3 Mrd. EUR und eine EBIT-Marge b.e.e. von 5,0-6,5% an. Mit einem resilienten zugrunde liegenden Ergebnis im ersten Halbjahr trotz makroökonomischer Herausforderungen liegt der zentrale Diskussionspunkt in der Umsetzung des Vector-Restrukturierungsprogramms bei BBS und der Fähigkeit von Dürr, das Ziel einer =8% Mid-Cycle-Marge zu erreichen. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 32,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/duerr-ag
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