Calgary, Alberta / 31. August 2026 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W, OTCQB: HNATF) (das "Unternehmen" oder "Primary") freut sich bekannt zu geben, dass das Projekt Wallace zur Exploration von natürlichen Wasserstoffvorkommen ("Wallace" oder das "Projekt") abgesteckt wurde. Das Projekt besteht aus vier Explorationskonzessionen mit insgesamt 68 Claims (rund 1.101 Hektar Konzessionsfläche) und ist im Gebiet von Wallace Bay am nördlichen Rand des Cumberland Basin im Cumberland County in der kanadischen Provinz Nova Scotia angesiedelt. Wallace ist das zweite Projekt des Unternehmens in diesem Becken, nachdem am 17. August 2026 bereits das Projekt Northumberland angekündigt wurde. Primary Hydrogen hat damit seine Liegenschaften im Cumberland Basin auf sechs Konzessionen mit insgesamt 140 Claims (rund 2.267 Hektar) erweitert.

Highlights

• Die vier Explorationskonzessionen (58171, 58172, 58176 und 58177) mit insgesamt 68 Claims und einer Konzessionsfläche von rund 1.101 Hektar sind auf der Claim-Referenzkarte 11E14B zwischen Pugwash und Wallace, angrenzend an die Wallace Bay und die Northumberlandstraße, dargestellt.

• Das Projektgebiet umfasst den Distrikt der Halbinsel Malagash, wo Kanadas erste untertägige Steinsalzmine betrieben wurde - ein unmittelbarer Ausdruck der Evaporite der Windsor Group, die das Unternehmen als potenzielle Abdichtungselemente für aufsteigende Gase wertet.

• Es handelt sich um das zweite vom Unternehmen abgesteckte Projekt im Cumberland Basin und dehnt dessen Konzessionsflächen ostwärts entlang des nördlichen Beckenrandes aus.

• Wallace wird in das geplante Arbeitsprogramm des Unternehmens in Nova Scotia einbezogen, das die Datenerfassung, die Auswertung der vorhandenen Strukturen sowie die systematische Messung der Gaszusammensetzung im Boden entlang eines Orientierungsprofils umfasst.

"Als wir unsere Projekttätigkeit in diesem Becken in Northumberland aufnahmen, stellten wir zwei Bedingungen für den Neulanderwerb: das Konzessionsgebiet musste genau auf der Randstruktur liegen, die unser technisches Team erkunden will, und es musste zu reinen Absteckkosten verfügbar sein. Im Projekt Wallace wurden beide Kriterien erfüllt, also machten wir uns an die Arbeit", so David Jackson, Chief Executive Officer von Primary Hydrogen.

Das Projekt Wallace

Das Projekt Wallace umfasst vier Explorationskonzessionen (58171, 58172, 58176 und 58177), die auf der Referenzkarte 11E14B der Provinz Nova Scotia dargestellt sind. Diese Konzessionen decken 68 Claims (rund 1.101 Hektar) im Cumberland County ab. Sie sind rund um die Wallace Bay angesiedelt und liegen zwischen den Ortschaften Pugwash und Wallace, wobei sie zum Teil auch an das Gezeitenwasser der Wallace Bay und die Northumberland Strait grenzen. Die Zufahrt erfolgt über den Korridor der Route 6. Das Gelände wurde mittels Map Staking im Rahmen des NovaROC-Systems der Provinz Nova Scotia abgesteckt und liegt östlich des ebenfalls im Besitz des Unternehmens befindlichen Projekts Northumberland und auch auf demselben Trend entlang der Randzone des Beckens.

Hintergrund zum Distrikt

Das Cumberland Basin hat sich zum Zentrum der auf natürlichen Wasserstoff ausgerichteten Explorationsaktivitäten in Kanada entwickelt. Im Jahr 2025 erteilte Nova Scotia 814 Mineralexplorationskonzessionen und damit nahezu das Doppelte der Gesamtanzahl im Jahr 2024, wobei sich die neuen Claims auf Cumberland County konzentrierten.1

Geologie und Explorationsthese

Das Cumberland Basin ist ein Depozentrum aus dem späten Karbon innerhalb des Komplexes des Maritimes Basin, wo mächtige klastische Abfolgen die Evaporite der Windsor Group überlagern. Bei Wallace treten die Evaporite unmittelbar hervor: Die historische Mine Malagash auf der angrenzenden Halbinsel Malagash war Kanadas erster Untertagebaubetrieb für den Abbau von Steinsalz, und die Salzstrukturen im Gebiet Wallace-Pugwash führen stellenweise zur Verformung der Sedimentschichten. Das Unternehmen wertet diese Evaporite als potenzielle Abdichtungselemente, wobei reaktivierte Beckenrandverwerfungen entlang der Nordflanke des Beckens als mögliche Migrationswege aus der Tiefe dienen. Es handelt sich um dieselbe Strukturarchitektur, auf die das Unternehmen auch bei Northumberland sowie aktive Betreiber in anderen Teilen des Distrikts abzielen. ²

Bislang wurden im Projektgebiet noch keine Bohrungen nach natürlichem Wasserstoff durchgeführt, und es sind auch noch keine Wasserstoffvorkommen auf dem Projektgelände dokumentiert. Die Exploration von natürlichem Wasserstoff ist eine zukunftsträchtige Branche und die Explorationsmethoden in diesem Bereich entwickeln sich stetig weiter.

Geplante Aktivitäten

Das Projekt Wallace wird zusammen mit dem Projekt Northumberland in das geplante Arbeitsprogramm des Unternehmens in der Provinz Nova Scotia einbezogen. Dieses umfasst die Zusammenstellung öffentlicher geowissenschaftlicher Daten, die Auswertung von Strukturen sowie Bodengas-Orientierungsuntersuchungen im gesamten Konzessionsgebiet des Unternehmens am Beckenrand, die für die aktuelle Feldsaison vorgesehen sind.)

Nova Scotias Regulierungsrahmen für natürlichen Wasserstoff

Nova Scotia verabschiedete im April 2026 den Powering the Economy Act und schuf damit den Subsurface Energy Resource Extraction Act - einen speziellen Rechtsrahmen, der Projekte in den Bereichen natürlicher Wasserstoff, Helium, Geothermie und Kohlenstoffspeicherung regeln wird. ³ Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ist das Gesetz noch nicht in Kraft getreten und die entsprechenden Vorschriften werden derzeit noch ausgearbeitet. Bei den Konzessionen des Unternehmens handelt es sich um gemäß dem Mineral Resources Act von Nova Scotia erteilte Mineralexplorationskonzessionen; die Rechte zur Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff werden dem neuen Regulierungsrahmen unterliegen, sobald dieser in Kraft tritt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Christopher Michael Longton, AIPG CPG #11958, Vice President Exploration des Unternehmens, einer "qualifizierten Person" im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Als leitender Angestellter des Unternehmens gilt Herr Longton im Sinne des National Instrument 43-101 nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Quellennachweis

CBC News, 12. Dezember 2025. Ryan, R.J. und Boehner, R. C., "Geology of the Cumberland Basin, Cumberland, Colchester and Pictou Counties, Nova Scotia", Nova Scotia Department of Natural Resources Mineral Resources Branch, Memoir ME 10, 1990. Pressemitteilung der Provinz Nova Scotia, 24. Februar 2026.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche Wasserstoffressourcen zu explorieren und zu erschließen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Projekte in den USA und in ganz Kanada, darunter die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary's Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla, Cogburn, Northumberland, Seagull North und Wallace. Primary hält eine Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Wasserstoff-REE-Projekt Wicheeda North, das in British Columbia liegt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Dave Jackson

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: dave@primaryh2.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich: (i) der vom Unternehmen geplanten Datenzusammenstellung, strukturellen Interpretation und Bodengas-Orientierungsuntersuchungen sowie des entsprechenden Zeitplans; (ii) des Explorationspotenzials und der geologischen Höffigkeit des Projekts Wallace; (iii) der Verkündung und Umsetzung des Subsurface Energy Resource Extraction Act von Nova Scotia und der damit verbundenen Vorschriften; sowie (iv) der fortgesetzten Explorationsaktivitäten anderer Emittenten im Cumberland Basin.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass die geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet verlaufen werden; dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel zur Finanzierung seiner geplanten Programme verfügen wird; dass der Regulierungsrahmen für natürlichen Wasserstoff in Nova Scotia ordnungsgemäß umgesetzt wird; und dass sich die allgemeine Wirtschafts- und Marktlage nicht wesentlich verschlechtern wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bedeutenden Risiken und Ungewissheiten verbunden und stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: das frühe Entwicklungsstadium des Projekts, bei dem bislang kein natürliches Vorkommen von Wasserstoff dokumentiert wurde; das Risiko, dass Explorationsergebnisse auf benachbarten Konzessionsgebieten nicht repräsentativ für die Geologie des Projekts sind; Unsicherheiten, die der Exploration von natürlichem Wasserstoff innewohnen - einem aufstrebenden Gebiet mit sich weiterentwickelnden Methoden; Änderungen oder Verzögerungen bei der Umsetzung des Regulierungsrahmens von Nova Scotia für unterirdische Energieressourcen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu beschaffen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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