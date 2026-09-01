Kanadas Wasserstoff-Goldrausch beschleunigt sich: Primary Hydrogen sichert sich 2.267 Hektar - sitzt Makenita mit 116.149 Acres neben MAX Power auf den richtigen Flächen?

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Bei Gold, Uran oder Lithium beginnt ein neuer Rohstoffboom häufig mit einzelnen Entdeckungen. Danach folgt der Wettlauf um die aussichtsreichsten Flächen. Beim natürlichen Wasserstoff könnte Kanada gerade in genau diese zweite Phase eintreten.

Das jüngste Signal kommt aus Nova Scotia. Primary Hydrogen hat am 31. August das Wallace Natural Hydrogen Project mit vier Explorationslizenzen, 68 Claims und rund 1.101 Hektar gesichert. Erst am 17. August hatte das Unternehmen mit Northumberland sein erstes Projekt im Cumberland Basin gemeldet.

Innerhalb von nur zwei Wochen hat Primary Hydrogen Corp. (ISIN: CA74167W2022) seine Position damit auf sechs Lizenzen, 140 Claims und rund 2.267 Hektar ausgebaut.

Für Anleger ist dabei weniger die einzelne Transaktion entscheidend als das Muster dahinter: Kanadas Suche nach natürlichem Wasserstoff gewinnt an Dynamik - und Explorationsunternehmen beginnen, sich frühzeitig größere Landpositionen zu sichern.

Warum Nova Scotia plötzlich zum Wasserstoff-Hotspot wird

Das Wallace-Projekt liegt am nördlichen Rand des Cumberland Basin zwischen Pugwash und Wallace. Nach Angaben von Primary Hydrogen befindet es sich auf demselben sedimentären Trend wie das Northumberland-Projekt.

Geologisch richtet sich der Blick unter anderem auf den historischen Malagash-Distrikt, in dem Kanadas erste unterirdische Steinsalzmine betrieben wurde. Primary Hydrogen interpretiert die dort vorkommenden Evaporite und Strukturen am Beckenrand als mögliche Wege für die Migration von Gas aus größeren Tiefen.

Noch ist das eine Explorationsthese. Auf Wallace wurde bislang nicht nach natürlichem Wasserstoff gebohrt, und innerhalb des Projektgebiets ist bislang kein Wasserstoffvorkommen dokumentiert.

Doch der Wettlauf um die Flächen ist bereits sichtbar. Laut Primary Hydrogen wurden in Nova Scotia 2025 insgesamt 814 Mineralexplorationslizenzen vergeben - fast doppelt so viele wie 2024. Die Mehrheit der neuen Claims konzentrierte sich demnach auf Cumberland County.

Der Wasserstoff-Wettlauf reicht längst bis Saskatchewan

Mehr als 4.000 Kilometer westlich entwickelt sich gleichzeitig eine zweite spannende Region.

In Saskatchewan versucht MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778V1XXX), seine Lawson-Entdeckung weiter einzugrenzen. Bei der ersten Bohrung meldete das Unternehmen natürlichen Wasserstoff, der nach dem Bohren an die Oberfläche strömte. Bei einer zweiten Bohrung wurden anschließend über mehr als 800 Meter kontinuierliche Wasserstoffmesswerte registriert.

MAX Power geht davon aus, dass der Lawson Complex eine Fläche von rund 28 Quadratkilometern umfasst. Weitere Bohrungen müssen nun zeigen, wie groß und kontinuierlich das System tatsächlich ist - und vor allem, ob daraus eines Tages ein wirtschaftlich förderbares Projekt entstehen kann.

Sollten weitere Arbeiten die bisherige Explorationsthese stützen, dürfte deshalb nicht nur Lawson selbst interessant bleiben. Erfahrungsgemäß richtet sich bei jungen Rohstoffdistrikten irgendwann auch der Blick auf die umliegenden Landpositionen.

116.149 Acres: Makenita sitzt direkt neben MAX Power

Genau hier wird Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) für spekulativ orientierte Anleger interessant.

Das Unternehmen hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan von ursprünglich 51.304 Acres auf inzwischen 116.149 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt. Besonders bemerkenswert ist die Lage: Die Liegenschaft grenzt direkt an MAX Power.

Auch geologisch gibt es einen Grund, warum dieses Gebiet Aufmerksamkeit erhält. Die Serpentinisierung eisenreicher Gesteine gilt als einer der Prozesse, durch die natürlicher Wasserstoff im Untergrund entstehen kann. MAX Power berichtet bei Lawson von Hinweisen auf einen solchen Prozess.

Für Makenita ist das jedoch noch kein Entdeckungsnachweis. Die geologischen Ergebnisse des Nachbarn dürfen nicht auf die eigene Liegenschaft übertragen werden. Das Unternehmen muss erst durch eigene Exploration zeigen, welche Strukturen tatsächlich auf seinen 116.149 Acres vorhanden sind.

Genau darin liegt zugleich der spekulative Reiz: Sollte sich Saskatchewan zu einem größeren Wasserstoff-Explorationsdistrikt entwickeln, kontrolliert Makenita bereits heute eine umfangreiche zusammenhängende Landposition unmittelbar neben einem der derzeit besonders beachteten Projekte.

Eric Sprott setzt Millionen auf MAX Power

Auch am Kapitalmarkt bekommt die Entwicklung zusätzliche Aufmerksamkeit.

Rohstoffinvestor Eric Sprott hat zuletzt mehr als zwölf Millionen MAX-Power-Optionsscheine vorzeitig ausgeübt und dem Unternehmen dadurch rund 6 Mio. CAD zusätzliches Kapital zugeführt. Sein Anteil an MAX Power stieg damit auf rund 24,35 Prozent.

Das ist weder ein Beweis für die künftige Wirtschaftlichkeit von Lawson noch eine Bestätigung des Potenzials von Makenitas Grundstücken. Es zeigt jedoch, dass erhebliches Kapital beginnt, sich in diesem noch jungen Explorationsthema zu positionieren.

Damit entsteht ein für Anleger interessantes Bild: Primary Hydrogen baut seine Position in Nova Scotia innerhalb weniger Wochen auf 2.267 Hektar aus. MAX Power treibt die Exploration in Saskatchewan voran. Und direkt daneben kontrolliert Makenita mittlerweile 116.149 zusammenhängende Acres.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, wer als Erster natürlichen Wasserstoff findet. Sollte sich aus den bisherigen Aktivitäten tatsächlich ein neuer kanadischer Explorationsmarkt entwickeln, könnte zunehmend entscheidend werden, wer sich frühzeitig aussichtsreiche Flächen gesichert hat.

Fazit

Die jüngste Expansion von Primary Hydrogen macht sichtbar, wie schnell Kanadas Suche nach natürlichem Wasserstoff an Dynamik gewinnt. Das Unternehmen hat innerhalb von zwei Wochen zwei Projekte im Cumberland Basin gesichert und kontrolliert dort nun rund 2.267 Hektar. Noch handelt es sich allerdings um frühe Exploration: Auf Wallace wurde bislang nicht nach natürlichem Wasserstoff gebohrt und ein Vorkommen ist dort nicht dokumentiert.

Für Makenita besteht keine bekannte geschäftliche Verbindung zu Primary Hydrogen. Die Relevanz ist vielmehr thematischer Natur. Während sich in Nova Scotia Unternehmen weitere Flächen sichern, besitzt Makenita in Saskatchewan bereits 116.149 zusammenhängende Acres unmittelbar neben MAX Powers Lawson-Gebiet.

Damit bietet Makenita spekulativ orientierten Anlegern eine frühe Möglichkeit, den entstehenden kanadischen Wasserstoff-Explorationstrend zu verfolgen. Entscheidend sind nun eigene Explorationsdaten: Makenita muss zeigen, ob seine Flächen tatsächlich wasserstoffrelevante Strukturen beherbergen. Sollte aus einzelnen Entdeckungen jedoch ein größerer kanadischer Wasserstoffboom entstehen, könnten früh gesicherte Landpositionen plötzlich deutlich stärker in den Fokus des Marktes rücken.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://www.drilling-for-hydrogen.com/news/natural-hydrogen-just-hit-1-billion-now-what

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/max-power-announces-10-million-strategic-investment-at-2-50-per-unit-from-eric-sprott-1036435636

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69376242-max-power-mining-corp-max-power-shareholders-approve-sprott-control-person-resolution-399.htm

https://www.cbc.ca/news/science/natural-hydrogen-white-hydrogen-explainer-9.7304934

https://www.makenitaresources.com/

https://www.boerse.de/nachrichten/EQS-News-PRIMARY-HYDROGEN-ERWEITERT-IHRE-POSITION-IM-CUMBERLAND-BASIN-DURCH-SICHERUNG-DES-WALLACE-PROJEKTS-IN-NOVA-SCOTIA/38561387

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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