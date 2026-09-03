Goldrausch um natürlichen Wasserstoff in Kanada: Warum der Wettlauf um die besten Standorte jetzt beginnt

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Bei Gold, Uran und Lithium begann so mancher Rohstoffboom nicht mit einer produzierenden Mine, sondern mit einem Wettlauf um Land. Erste Entdeckungen wecken Interesse, Explorationsunternehmen sichern sich Claims - und plötzlich werden zuvor kaum beachtete Regionen zu neuen Rohstoffdistrikten.

Beim natürlichen Wasserstoff könnte Kanada gerade in eine solche Phase eintreten.

Das jüngste Signal kommt aus Nova Scotia: Primary Hydrogen Corp. (ISIN: CA74167W2022) hat sich Ende August das Wallace Natural Hydrogen Project mit 68 Claims und rund 1.101 Hektar gesichert. Erst zwei Wochen zuvor hatte das Unternehmen sein Northumberland-Projekt im selben Cumberland Basin angekündigt.

Damit kontrolliert Primary Hydrogen dort inzwischen sechs Lizenzen, 140 Claims und rund 2.267 Hektar.

Doch der entstehende "Natural Hydrogen Gold Rush" beschränkt sich nicht auf Nova Scotia. Mehr als 4.000 Kilometer weiter westlich untersucht MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778V1XXX) in Saskatchewan den Lawson Complex. Direkt daneben kontrolliert Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) mittlerweile 116.149 zusammenhängende Acres.

Für Anleger stellt sich deshalb zunehmend eine interessante Frage: Sollte natürlicher Wasserstoff tatsächlich zu Kanadas nächstem großen Explorationsthema werden - wer hat sich die aussichtsreichen Flächen frühzeitig gesichert?

Nova Scotia: 814 Lizenzen zeigen, wie schnell der Wettlauf an Fahrt gewinnt

Die Zahlen aus Nova Scotia verdeutlichen die Dynamik.

Nach Angaben von Primary Hydrogen wurden in der Provinz 2025 insgesamt 814 Mineralexplorationslizenzen vergeben - fast doppelt so viele wie 2024. Der Schwerpunkt der neuen Claims lag demnach im Cumberland County.

Genau dort befindet sich das neue Wallace-Projekt.

Die vier Explorationslizenzen liegen zwischen Pugwash und Wallace am nördlichen Rand des Cumberland Basin. Geologisch richtet Primary Hydrogen den Blick unter anderem auf Evaporite der Windsor Group und reaktivierte Verwerfungen. Das Unternehmen interpretiert diese Strukturen als mögliche Barrieren beziehungsweise Migrationswege für Gas aus größeren Tiefen.

Das ist bislang eine Explorationsthese. Auf Wallace wurde noch nicht nach natürlichem Wasserstoff gebohrt, und innerhalb des Projekts wurde bislang kein Wasserstoffvorkommen dokumentiert.

Doch für einen beginnenden Rohstoffwettlauf ist ein anderer Punkt entscheidend: Unternehmen beginnen, ihre Landpositionen auszubauen, bevor geklärt ist, welche Projekte tatsächlich wirtschaftlich relevant werden.

Auch die Politik reagiert auf das neue Explorationsthema

Nova Scotia bereitet gleichzeitig den regulatorischen Rahmen für diese neue Industrie vor.

Im April 2026 verabschiedete die Provinz den Powering the Economy Act und schuf damit den Subsurface Energy Resource Extraction Act. Dieser soll unter anderem Projekte für natürlichen Wasserstoff, Helium, Geothermie und CO2-Speicherung regulieren.

Zum Zeitpunkt der Primary-Hydrogen-Mitteilung war das Gesetz allerdings noch nicht in Kraft; die dazugehörigen Vorschriften befanden sich weiterhin in Entwicklung. Die derzeitigen Lizenzen von Primary Hydrogen sind Mineralexplorationslizenzen. Rechte zur Exploration und Entwicklung von natürlichem Wasserstoff sollen dem neuen Rechtsrahmen unterliegen, sobald dieser wirksam wird.

Dennoch ist das Signal bemerkenswert: Während Explorationsunternehmen Claims sichern, beginnt auch die Provinz, einen speziellen regulatorischen Rahmen für die Nutzung unterirdischer Energieressourcen aufzubauen.

Saskatchewan liefert die nächste Zutat: Bohrungen

Während in Nova Scotia der Land Rush an Fahrt gewinnt, hat Saskatchewan bereits einen anderen Katalysator.

MAX Power meldete bei seiner ersten Bohrung im Lawson-Gebiet natürlichen Wasserstoff, der nach dem Bohren an die Oberfläche strömte. Bei einer zweiten Bohrung wurden anschließend über mehr als 800 Meter kontinuierliche Wasserstoffmesswerte registriert.

MAX Power geht davon aus, dass sich der Lawson Complex über rund 28 Quadratkilometer erstreckt.

Auch hier gilt: Wasserstoffmessungen sind noch keine wirtschaftliche Lagerstätte. Weitere Bohrungen und technische Untersuchungen müssen zeigen, wie groß und kontinuierlich das System tatsächlich ist und ob eine wirtschaftliche Förderung überhaupt möglich wäre.

Doch für einen jungen Explorationsmarkt können solche Ergebnisse die Wahrnehmung eines gesamten Distrikts verändern.

Und genau dann beginnt häufig die zweite Phase eines Rohstoffbooms: Der Markt schaut nicht mehr nur auf die erste Entdeckung, sondern zunehmend auch auf die Nachbarn.

116.149 Acres: Makenita sitzt direkt neben MAX Power

Hier kommt Makenita ins Spiel.

Das Unternehmen hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan von ursprünglich 51.304 Acres auf inzwischen 116.149 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt.

Besonders interessant ist die Lage: Die Liegenschaft grenzt direkt an die Landposition von MAX Power.

Auch die geologische These passt zum Natural-Hydrogen-Thema. Die Serpentinisierung eisenreicher Gesteine gilt als einer der Prozesse, durch die natürlicher Wasserstoff im Untergrund entstehen kann. MAX Power berichtet bei Lawson von Hinweisen auf einen solchen Prozess.

Für Makenita ist das ausdrücklich kein Entdeckungsnachweis. Ergebnisse auf benachbarten Grundstücken dürfen nicht auf die eigenen Claims übertragen werden. Makenita muss mit eigenen Explorationsarbeiten erst zeigen, welche geologischen Strukturen auf seinen 116.149 Acres tatsächlich vorhanden sind und ob diese für natürlichen Wasserstoff relevant sein könnten.

Genau darin liegt aber auch der spekulative Reiz.

Sollte Saskatchewan zu einem größeren Natural-Hydrogen-Distrikt heranwachsen, besitzt Makenita bereits heute eine große zusammenhängende Landposition unmittelbar neben einem der derzeit besonders beachteten Explorationsgebiete.

Eric Sprott bringt Millionen in die Story

Dass der junge Sektor inzwischen auch am Kapitalmarkt Aufmerksamkeit erhält, zeigt MAX Powers Aktionärsstruktur.

Rohstoffinvestor Eric Sprott hat zuletzt mehr als zwölf Millionen MAX-Power-Optionsscheine vorzeitig ausgeübt und dem Unternehmen dadurch rund 6 Mio. CAD zusätzliches Kapital zugeführt. Sein Anteil an MAX Power erhöhte sich damit auf rund 24,35 Prozent.

Das ist weder ein Beweis für die künftige Wirtschaftlichkeit von Lawson noch eine Bestätigung des Potenzials von Makenitas Grundstücken.

Es zeigt jedoch, dass bedeutendes Rohstoffkapital beginnt, sich in diesem noch sehr jungen Explorationsthema zu positionieren.

Damit kommen mehrere Faktoren gleichzeitig zusammen: In Nova Scotia werden neue Flächen gesichert und ein regulatorischer Rahmen entwickelt. In Saskatchewan liefern Bohrungen erste konkrete Hinweise. Gleichzeitig fließt Kapital in einen der prominentesten Explorer des Sektors.

Die Frage könnte deshalb bald nicht mehr nur lauten, wer natürlichen Wasserstoff findet - sondern wer sich die entscheidenden Flächen gesichert hat, bevor der Wettlauf richtig begonnen hat.

Fazit

Kanadas Natural Hydrogen Gold Rush steht noch ganz am Anfang. Doch die Entwicklung gewinnt Konturen: Primary Hydrogen hat seine Position im Cumberland Basin innerhalb von zwei Wochen auf rund 2.267 Hektar ausgebaut, während Nova Scotia parallel einen regulatorischen Rahmen für natürlichen Wasserstoff entwickelt. In Saskatchewan wiederum treibt MAX Power die Exploration seines Lawson-Gebiets voran und hat mit Eric Sprott einen prominenten Großaktionär.

Für Makenita besteht weder zu Primary Hydrogen noch allein aufgrund der Nachbarschaft zu MAX Power eine bestätigte kommerzielle Verbindung. Die Investmentthese ist vielmehr geografischer und geologischer Natur: Makenita kontrolliert bereits 116.149 zusammenhängende Acres unmittelbar neben MAX Powers Landposition.

Jetzt muss das Unternehmen selbst liefern. Eigene Exploration muss zeigen, ob tatsächlich wasserstoffrelevante Strukturen vorhanden sind. Sollte aus den heutigen Einzelprojekten jedoch ein größerer kanadischer Natural-Hydrogen-Distrikt entstehen, könnte eine alte Rohstoffregel erneut gelten: Wer früh kommt, sichert sich das Land.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://www.drilling-for-hydrogen.com/news/natural-hydrogen-just-hit-1-billion-now-what

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/max-power-announces-10-million-strategic-investment-at-2-50-per-unit-from-eric-sprott-1036435636

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69376242-max-power-mining-corp-max-power-shareholders-approve-sprott-control-person-resolution-399.htm

https://www.cbc.ca/news/science/natural-hydrogen-white-hydrogen-explainer-9.7304934

https://www.makenitaresources.com/

EQS-News: PRIMARY HYDROGEN ERWEITERT IHRE POSITION IM CUMBERLAND BASIN DURCH SICHERUNG DES WALLACE-PROJEKTS IN NOVA SCOTIA - boerse.de

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